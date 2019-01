Vil ikke være holdkammerat med Eriksen: Under hans niveau

Adrien Rabiot sigter højt.

Den kontroversielle Paris Saint-Germain-spiller har meddelt den franske storklub, at han er væk til sommer, og han forventer tilsyneladende at ende i en af Europas helt store klubber.

Holdkammerat med Christian Eriksen bliver han ikke, selv om Tottenham er en af de klubber, der bejler til den 23-årige midtbanespiller.

Ifølge ESPN vurderer Rabiot Tottenham som værende ’under niveau’.

Det amerikanske medie har sine oplysninger fra en kilde tæt på Adrien Rabiot, og artiklen er skrevet af PSG-korrespondenten Jonathan Johnson, der normalt plejer at vide, hvad der foregår på fodboldfronten i den franske hovedstad.

Tilbage i december fortalte Adrian Rabiots agent og mor, Veronique, at den tidligere franske landsholdsspiller definitivt havde besluttet sig for at forlade PSG efter sæsonen.

Den beslutning har kostet ham pladsen på holdet, og Rabiot er sat i fryseboksen på ubestemt tid.

Ifølge ESPN så kan hentes i dette transfervindue for 10 mio. euro (ca. 75 mio. kr.), og ifølge mediets kilde har det fået Tottenham og Juventus på banen.

PSG-formand og direktør Nasser Al-Khelaifi skulle være irriteret over, at Rabiot har givet den franske storklub en kurv.

Til gengæld skulle Al-Khelaifi være lettet over ikke længere at skulle have noget at gøre med Veronique Rabiot, som klubben i flere år har haft et anstrengt forhold til.

Adrian Rabiot skulle angiveligt kræve 75 mio. kr. i årsløn, bonusser samt en klækkelig sign-on-fee af en kommende klub.

FC Barcelona har for nylig offentligt afvist historier om, at der allerede nu skulle ligge og vente en kontrakt på Camp Nou til Rabiot.

