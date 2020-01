Vil smide 265 millioner efter 16-årig

Køb adgang til at se Copa del Rey med Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid her.

Den gik ikke med Erling Haaland. Nu vil Manchester United så have fingrene i en yngre, men også temmelig eftertragtet teenager. Det drejer sig om 16-årige Jude Bellingham, der trods sin unge alder har været fast mand i hele klubbens Championship-sæson. Det skriver Sky Sports.

Ifølge Sky Sports mandag var nordenglænderne villige til at tilbyde en transfersum på 220 millioner, men nu ser den ud til at have vokset sig større.

Den unge boks-til-boks midtbanespiller har vist ekstremt lovende takter i løbet af sæsonens 25 ligakampe for Birmingham. Fire mål, 13 skabte chancer, 125 vundne dueller og 53 vellykkede tacklinger er det blevet til.

De er af den grund heller ikke de eneste bejlere, og klubber som Barcelona, Bayern, Liverpool, og Haaland-'tyvene' fra Dortmund har også erklæret interesse. Så måske er det ikke kun Woodwards skyld, hvis en anden klub også ender med at snuppe ham denne gang.

Presset økonomisk

Bellingham kan dermed blive en ekstremt god forretning for Birmingham City, der grundet hans unge alder stadig kun betaler ham 145 pund - 1283 kroner - om ugen, i lighed med en hvilken som helst ungdomsspiller.

Hvis han kan undgå at blive fodboldinvalid inden sin 17-års fødselsdag 29. juni, bliver fødselsdagsgaven formentlig en noget mere vellønnet kontrakt.

Birmingham har virkelig brug for pengene. De er blevet frataget ni point i sidste sæson for brud på reglerne om finansielt fair-play og sjosker i nuværende sæson rundt på en 18. plads godt ti point over nedrykningsstregen.

Straffen kom for klubbens brud på de såkaldte profit- og bæredygtighedsregler, efter at klubben i forbindelse med nogle ikke helt billige trænersigninger kom til at overskride 13 millioner pund i underskud. Og det må man ikke.

Manchester United vil håbe på nyt blod til Ole Gunnars tropper, for hvem top fire er et stykke væk. Dog er det ikke så tænkeligt, at den talentfulde 16-årige kan gøre en øjeblikkelig forskel, så fans vil nok håbe, at Solskjær og Woodward har lidt ældre transfermål i sigte.

Manchester United har tabt tre ud af sidste fem PL-kampe og ligger i øjeblikket på en femteplads med seks point op til Chelsea på den eftertragtede fjerdeplads.

En placering, der ikke bliver lettere at kæmpe sig til, når de taber 0-2 hjemme til Burnley, og man samtidig må undvære det offensive omdrejningspunkt Marcus Rashford i op til seks uger. Seks vigtige uger.

Køb adgang til at se Copa del Rey med Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid her.

Se også: United-legenden rystet: Uhørt og pinligt

Se også: Ny kæmpe United-nedtur

Se også: Torsdagens rygtebørs: Leicester vil hapse dansk stopper fra liga-konkurrenter

Se også: Solskjær afviser skyld i stjernes skade