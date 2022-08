Vil stoppe med at knæle før kampe

I de seneste knap to sæsoner har det været fast kutyme, at spillerne i Premier League har knælet i de første sekunder af kampene som en markering af sortes rettigheder.

Men nu skal det være slut.

Anførerne fra de 20 klubber, der er repræsenteret i Premier League, holdt i sidste uge et møde, hvor det blev diskuteret, om det stadig var nødvendigt at udføre gestussen.

Selvom det ikke var alle anførere, der havde snakket tiltaget igennem med holdkammeraterne endnu, var der bred enighed om at afskaffe markeringen og blot udføre den ved udvalgte kampe.

Den endelige beslutning forventes at blive annonceret, inden Premier League-sæsonen 2022/2023 skydes i gang på fredag med opgøret mellem Crystal Palace og Arsenal.

Wilfried Zaha, Crystal Palace, stoppede allerede med at knæle tilbage i marts, da han mente, det var nytteløst. Foto: Mike Hewitt/Ritzau Scanpix

Aston Villas og Sheffield Uniteds spillere var de første til at knæle inden en kamp i juni 2020 - en måned efter drabet på George Floyd i USA.

I forbindelse med drabet blev knælingen et symbol på kampen mod racisme og Black Lives Matter-bevægelsen.

Tiltaget blev taget imod af de andre klubber i rækken og blev rost i brede vendinger.

Klubberne besluttede i fællesskab at fortsætte med at knæle i 2021/2022-sæsonen, men det blev siden kritiseret af blandt andre Crystal Palace-spilleren Wilfried Zaha for at have mistet sin betydning.

- Der er ingen rigtig eller forkert beslutning, men for mig er det at knæle bare blevet til en rutine inden en kamp. Og lige nu er det ligegyldigt, om vi knæler eller står op - nogle af os fortsætter med at blive udsat for racisme, sagde ivorianeren tilbage i februar.

