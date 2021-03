- Vil være pinligt

Joachim Andersen er blevet en nøglespiller for Fulham og ser det kun som et succesfuldt år, hvis London-klubben overlever i Premier League

Den danske midtstopper er blevet en stor stjerne på Fulham-mandskabet og har endda båret anførerbindet flere gange.

London-klubben vandt senest på Anfield over Liverpool, hvor Joachim Andersen flot kom i vejen for et indlæg i slutningen af kampen.

Danskeren var desuden blevet nonimeret til månedens Premier League-spiller. En titel, som Ilkay Gündogan vandt.

Danskeren og Fulham ligger lige akkurat under stregen. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

For Joachim Andersen vil det betyde rigtig meget at være med til at holde Fulham i Premier League.

- Det er derfor, jeg kom hertil. Jeg kom for at spille fodbold, for at få en vigtig rolle og at holde Fulham i Premier League, fordi hvis vi ikke bliver i Premier League, vil det ikke være et succesfuldt år for mig.

- Fodbold er en holdsport, og jeg vil have, at Fulham bliver oppe, siger han til Fulhams hjemmeside.

- Jeg ved, hvor meget det betyder for alle i klubben. For mig vil det være pinligt, hvis vi ikke bliver oppe, fordi jeg vil altid vinde. Når jeg ikke vinder, bliver jeg meget vred.

Fulham vandt 1-0 på Anfield. Foto: Clive Brunskill/Ritzau Scanpix

Fulham har 26 point efter 28 kampe. Samme antal point har Brighton på den rigtige side af stregen. De har spillet 27 kampe.

Lørdag aften tager Fulham hjemme i London imod topholdet Manchester City.

- Det bliver en svær kamp, men United slog dem senest, så hvorfor kan vi ikke også gøre det?, siger Joachim Andersen.

