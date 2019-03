Vild afslutning: Chelsea vandt efter dommerfejl

Chelsea hentede søndag en ventet udesejr mod Cardiff i Premier League, men London-klubben måtte igennem noget af et drama, før bundholdet var slået med 2-1.

Kort før tid førte Cardiff 1-0, men blandt andet ved hjælp af en graverende dommerfejl kom Chelsea tilbage og vandt.

Dermed holder Chelsea trit med konkurrenterne i kampen om top-4 og Champions League-pladserne.

Chelsea ligger nummer seks med 60 point, hvilket er det samme som Arsenal på femtepladsen. På de foranliggende pladser har både Tottenham og Manchester United 61 point.

Chelsea havde mest spil og de fleste muligheder, men det var bundholdet, der få sekunder efter pausen viste skarphed foran kassen.

Efter et indkast blev bolden spillet ind i Chelsea-feltet, hvor Victor Camarasa halvflugtede bolden ind i det ene hjørne til en overraskende føring.

Målet gjorde kun Chelsea-dominansen større, men det gav først afkast efter 84 minutter. Der skulle dog en kæmpe dommerfejl til for at hjælpe Chelsea på tavlen.

Efter et hjørnespark blev bolden forlænget til César Azpilicueta, der headede bolden i nettet. Men tv-billeder viste efterfølgende, at Azpilicueta stod næsten to meter offside.

Cardiff-manager Neil Warnock var - med god grund - rasende på dommerne efter Chelseas udligning. Foto: Geoff Caddick/AFP/Ritzau Scanpix

Cardiff-spillerne, der tidligere havde følt sig snydt for et straffespark, var rasende, og det forstod man.

Minuttet efter blev den danske angriber Kenneth Zohore skiftet ind for Cardiff, og han skulle blive sendt afsted i dybden kort efter.

Uden for feltet blev han lagt ned af Antonio Rüdiger, og Cardiff-spillerne ønskede ham udvist, men Rüdiger slap med et gult kort, hvorefter der intet kom ud af frisparket.

Øjeblikke efter befandt bolden sig i den anden ende, hvor det lykkedes Chelsea at score endnu en gang i den dramatiske slutfase.

Willian sendte bolden ind i feltet, hvor Ruben Loftus-Cheek steg til vejrs og headede sejrsmålet ind.

Cardiff måtte dermed se sig slået, og det bliver svært at forny opholdet i den bedste række. Klubben ligger lige under stregen med fem point op til Burnley på den anden side af stregen.

