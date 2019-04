Vild afslutning: Eriksen bliver Tottenham-helt

Christian Eriksen sikrede Tottenham tre meget værdifulde point, da han to minutter inden sidste fløjt blev matchvinder mod Brighton.

Forud havde været 88 minutters bombardement på Tottenham Hotspur Stadion, hvor gæsterne havde forsvaret sig bravt.

Som Tottenham har de meget brug for pointene, men modsat London-holdet er det i bundduellen, hvor Cardiff fortsat er tre point efter under nedrykningsstregen.

For Tottenham gælder det den anden og lidt mere muntre del af tabellen, hvor de med tre kampe igen nu er tre point foran Chelsea på fjerdepladsen og henholdsvis fire og seks foran Arsenal og Manchester United, der dog begge har en kamp i hånden.

Det forspring kan de takke Christian Eriksen for, da han efter 88 minutter tog chancen fra distancen og med venstre ben sparkede sejrsmålet ind ved den ene stolpe.

Tottenham havde klart spilovertag, men Brighton byggede en velfungerende mur foran sit mål, og favoritten havde svært ved at trænge igennem.

Efter 19 minutter var et Christian Eriksen-frispark fra venstre ved at blive farligt. Det endte i et klumpspil, hvor Tottenham var tæt på at få helt åbne skud.

Kort inden pausen var Dele Alli endnu tættere på. Han tog bolden flot ned i feltet, men hans afslutning blev reddet.

Billedet fortsatte i anden halvleg, og 18 minutter før tid troede de fleste på stadion, at forløsningen indtraf.

Efter en dødbold afsluttede forsvareren Toby Alderweireld fra straffesparksfeltets bue. Hans afslutning ramte indersiden af stolpen og gik på tværs af målstregen, men uden at gå ind.

Man skulle altså helt frem til det 88. minut, inden danske Eriksen kunne juble over målet, der sikrede de tre point.

