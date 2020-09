Vild afslutning redder United

Manchester United fik lørdag eftermiddag sæsonens første sejr i Premier League, da Brighton blev besejret 3-2 på udebane.

Men hold da fest, hvor var det en flok lettede United-gutter - og tilsvarende frustrerede Brighton-folk - der forlod grønsværen efter 97-98 minutters spil.

Først i allersidste sekund, og det var vitterligt allersidste sekund, fik Bruno Fernandes sendt et straffespark i nettet til sejrscifrene, efter en VAR-kendelse havde vist, at en Brighton-spiller havde en knytnæve på i straffesparksfeltet efter et Harry Maguire-hovedstød.

Fernandes var kølig og scorede på straffespark.

Dét efter en kamp, hvor hjemmeholdet ramte træværket fem (!) gange og ud fra spil og chancer burde have vundet.

Derfor var der heller ikke en eneste på stadion, der tillod sig at være utilfreds, da Brightons Solly March udlignede langt inde i overtiden efter endnu en episode, hvor United havde dækket virkelig dårligt op.

Neal Maupay scorer for Brighton mod United. En kamp som Brighton burde have vundet. Foto: Glyn Kirk/Reuters/Ritzau Scanpix

For det var fortjent, at det sydengelske hold fik minimum det ene point med hjem.

United fik dog smidt alt op i den anden ende i et sidste desperat forsøg. Det fremtvang et hjørnespark, og det var efter dette, at dommeren måtte have VAR-hjælp.

Opgørets flotteste scoring stod Marcus Rashford for, da han scorede til 2-1 efter 55 minutter. En lang stikning fra Fernandes sendte Rashford alene afsted, men Brightons forsvar kom på plads.

Alligevel lykkedes det Rashford at drive gæk med flere af hjemmeholdets forsvarsspillere efter flere lækre skudfinter og udplacere målmanden Mathew Ryan. Det var høj klasse af Rashford.

Fem minutter før pausen havde Brighton bragt sig foran ved Neal Maupay, der udnyttede et straffespark, som Bruno Fernandes havde begået.

Tre minutter senere udlignede United til 1-1, da et indlæg endte med at ramme Brightons Lewis Dunk, som sendte bolden i eget net.

Både Brighton og United har nu tre point efter de første to ligakampe i sæsonen.

