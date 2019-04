Vild bødestraf: Koster 8600 kroner i minuttet

Bødestraffe kan løbe op i knap 9000 kroner pr. minut, man kommer for sent til træning i Watford, hævder advokat

Spillere i Premier League lider ingen økonomisk nød. En undersøgelse fra 2018 viser, at gennemsnitslønnen er på heftige 490.000 kroner om ugen - eller lidt over 25 millioner kroner om året.

Derfor kan det ikke overraske, at klubberne arbejder med nogle ret stor interne bøder til spillerne, hvis de af en eller anden grund ikke opfører sig ordentligt.

Det gør de også i Watford, selv om klubben på ingen måde er lønførende.

Det afslørede en advokat for den franske spiller Étienne Capoue ifølge Daily Telegraph under en retssag

Den var kommet i stand, da Capoue i sin Mercedes AMG G63 havde kørt 186 km/t på motorvejen efter i forvejen at have fået en betinget frakendelse af kørekortet og en bøde for at have kørt for stærkt.

Étienne Capoue kan tage sig til hovedet. Han får store bøder for art komme for sent i Watford - og for at køre for hurtigt til træning. Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

Forklaringen var nemlig, at Capoue kørte så hurtigt for netop at undgå den ret voldsomme bøde, der ifølge advokat Kwaku Awuku-Asabre beløber sig til 1000 pund (8600 kroner) pr. minut, man kommer for sent

Det er klubbens spanske manager Javier Gracia, der har indført de hårde straffe for at få bedre disciplin.

Der er dog rapporter om, at 1000 pund pr. minut ikke helt holder.

Således afslørede Watfords Craig Cathcart sidste år, at det koster 50 pund (430 kr.) pr. minut at komme for sent - og hvis man ikke betaler med det samme, bliver bøden fordoblet.

Ikke helt i den liga, men det kan dog stadig være skidt at komme et kvarter for sent uden kontanter.

Det kan være, at Étienne Capoue kommer til at planlægge sin tid lidt bedre for at undgå det i den kommende tid.

Den franske midtbanespiller skal nemlig finde en chauffør, da han blev frakendt retten til at køre bil i tre måneder og desuden fik en bøde på knap 15.000 kroner.

