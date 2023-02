Vild Brentford-rekord: - Wow!

Det kører i Brentford for tiden!

Thomas Frank og co. ligger nummer otte i Premier League efter lørdagens 1-1 resultat mod førerholdet, Arsenal.

Med det ene point på kontoen er Brentford nu ubesejrede i hele ti ligakampe i streg, hvilket er en rekord siden oprykningen til Premier League i 2021.

- Det er utroligt. Og så endda mod nogle virkeligt gode hold, sagde den danske Brentford-manager Thomas Frank ifølge BBC efter opgøret mod Arsenal.

Thomas Frank har formået at spille lige op med flere af de allerstørste hold i Premier League. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

I de ti kampe er det blandt andet blevet til uafgjort mod Tottenham og en sejr over Manchester City. Og nu altså også 1-1 mod titelbejlerne fra Arsenal.

- Det, jeg sagde til drengene, var bare, wow! Vi kan ikke juble over ét point, for selvfølgelig ville vi gerne have vundet, men vi kan juble over præstationen, og det her var en af de bedste, lød det begejstret fra Thomas Frank.

Assist og slåskamp

De tre danskere Mads Roerslev, Mathias Jensen og Christian Nørgaard fik alle fuld spilletid i lørdagens kamp. Og sidstnævnte spillede endda en hovedrolle.

Efter et frispark fra Mathias Jensen havnede bolden i to omgange hos Nørgaard, der anden gang vippede kuglen ind til topscorer Ivan Toney foran målet.

En venstretå fra Christian Nørgaard fører til Brentfords udlignende scoring. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Det var Brentfords 15. scoring efter en dødbold i sæsonen - flere end noget andet hold i Premier League.

Christian Nørgaard sørgede også for dramatik i overtiden, da han med en voldsom tackling sendte Arsenals Oleksandr Zinchenko hårdt i græsset.

Efter et aggressivt håndgemæng de to hold imellem fik Nørgaard en advarsel for forseelsen.