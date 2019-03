Vild dramatik til sidst

Drama for alle pengene og store chancer i passende mængder til begge hold. Det var ingredienserne, da London-klubberne Tottenham og Arsenal lørdag spillede 1-1 i Premier League.

Resultatet betyder, at Tottenham formentlig må indstille sig på, at tredjepladsen er det maksimale, som klubben kan få ud af sæsonen i ligaen.

Holdet har 61 point for 29 kampe, mens Liverpool og Manchester City har henholdsvis 69 og 68 point for en kamp mindre.

Arsenal ligger nummer fire med 57 point.

Foto: Ritzau Scanpix

Arsenal kunne med rette ærgre sig over, at det ikke blev til tre point. Holdet var bedst og misbrugte et straffespark kort før tid i den intense affære.

At kampen var livlig i begge ender, blev understreget efter et kvarters spil, hvor den første scoring faldt.

Harry Kane blev sendt af sted i højre side, og angriberen skar ind i feltet, hvor han forsøgte at drible sig på skudhold. Det mislykkede, og ti sekunder senere var hans hold i stedet bagud.

Arsenal lossede en bold frem mod banens midte, hvor Tottenhams Davinson Sanchez begik en stor fejl, så Alexandre Lacazette kunne sende Aaron Ramsey af sted på en friløber.

Foto: Ritzau Scanpix

Ramsey, der skifter til Juventus i næste sæson, afdriblede målmand Hugo Lloris og scorede i det tomme mål til 1-0.

Tottenham svarede dog godt tilbage og burde have udlignet inden pausen. Den største chance tilfaldt efter 43 minutter Christian Eriksen, der helt blankt foran mål flugtede bolden på keeper Bernd Leno.

Riposten havnede hos Moussa Sissoko, der trykkede af fra cirka 12 meter, men Leno reddede igen mesterligt.

Syv minutter efter pausen burde Arsenal til gengæld have fordoblet føringen, men Lacazette misbrugte endnu en stor chance, da han i fri position sparkede forbi målet.

Det kunne Arsenal ærgre sig ekstra over, da Tottenham efter 73 minutter endelig fik belønning for at jagte udligningen.

Eriksen sendte et frispark ind i feltet, hvor Harry Kane blev puffet i ryggen. TV-billeder afslørede, at han befandt sig i offsideposition, men uden dommersystemet VAR, stod straffesparket ved magt. Det satte Kane sikkert ind til 1-1.

Foto: Ritzau Scanpix

Begge hold viste interesse i at gå efter sejren, men det lignede en pointdeling indtil det 89. minut, hvor dommeren dømte straffespark til Arsenal.

Pierre-Emerick Aubameyang gjorde sig klar til det afgørende spark, men hans forsøg blev reddet fornemt af Lloris helt nede ved stolpen, og så kunne Tottenham-spillerne juble over et point.

Dramatikken fortsatte dog lidt endnu, og Arsenals Lucas Torreira nåede at få rødt kort for en grim tackling.