Vild Eriksen-effekt: Brentford er nummer seks

Hvis de går rundt og taler om Eriksen-effekten i Brentford for tiden, er der godt nok ikke noget at sige til det.

Siden danskeren kom til klubben i februar, har han spillet i ni kampe, hvoraf de seks er blevet vundet, mens to er tabt. Og så kan man endda sortere det første nederlag til Newcastle United fra, hvis man kun kigger på kampe, hvor han er begyndt på banen.

De 19 point, Brentford har samlet sammen, er sandsynligvis nok til at sikre oprykkerne en sæson mere i Premier League, og kun fem hold har gjort det bedre i samme periode.

Fem hold.

Manchester City, Tottenham, Liverpool, Newcastle og Arsenal.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Stillingen i Premier League fra Eriksens comeback 26. februar

23 point: Manchester City (ni kampe - 2,6 point i snit)

23 point: Liverpool (ni kampe - 2,6 point i snit)

23 point: Tottenham Hotspur (11 kampe – 2,09 point i snit)

21 point: Newcastle United (12 kampe - 1,75 point i snit)

21 point: Arsenal (11 kampe - 1,9 point i snit)

19 point: Brentford (ti kampe - 1,9 point i snit)

17 point: Chelsea (ti kampe - 1,7 point i snit)

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Han har gjort en stor forskel for os de sidste tre måneder, det har været utroligt. Forhåbentlig bliver han. Han er en verdensklassespiller, sagde anfører Pontus Jansson efter sejren på 3-0 over Southampton lørdag.

Her var Eriksen igen med fra start, og han spillede en rolle i de første to mål.

Siden havde han nær kostet en scoring kort før pausen, da en fejlaflevering endte hos Adam Armstrong, der dog blev vinket offside efter at have scoret for Southampton.

Eriksen har imponeret i Brentford. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Manager Thomas Frank, der igen og igen har lovprist sin landsmand, erkendte, at kampen ikke var Eriksens bedste efter hans ankomst til London. Men stadig en udmærket en af slagsen.

Derfor taler man stadig om både Manchester United og Tottenham som kommende arbejdsgivere, når den korte kontrakt med Brentford udløber 30. juni.

- Han ville starte inden for stort set alle klubber, han rejste til, for han er blandt de bedste spillere i Premier League. Selvfølgelig vil vi have ham til at blive og spille for os, sagde Jansson efter kampen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

