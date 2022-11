Vild historie: Beckham vil købe Manchester United

Det er svært at undgå at nævne navnet David Beckham, når de remser de største ikoner i Manchester Uniteds historie op. Og nu kan den engelske stjerne være på vej tilbage til klubben, hvor han fejrede mange triumfer.

Denne gang skal Beckham ikke på banen, men måske ind på direktørkontoret i stedet. Financial Times skriver således, at David Beckham muligvis skulle have interesse i at købe Manchester United, efter det er kommet frem, at klubben kan være til salg.

Beckham har ikke selv kommenteret rygtet, men avisen skriver, at David Beckham ikke vil kunne købe klubben alene. Han vil derfor blive medinvestor i et eventuelt køb.

Tirsdag blev det officielt meldt ud fra klubbens nuværende ejere, Glazer-familien, at de overvejede deres muligheder. Her lød det.

- Manchester Uniteds styrke står og falder med passionen og loyaliteten fra vores globale fællesskab af 1,1 milliard fans og følgere, lyder det fra de to formænd Avram Glazer og Joel Glazer på hjemmesiden.

- Imens vi fortsætter med at bygge videre på klubbens succesrige historie, har bestyrelsen sagt god for en gennemgående evaluering af strategiske alternativer.

- Vi vil evaluere alle muligheder for at sikre, at vi gør det bedste for vores fans, og for at Manchester United maksimerer de markante vækstmuligheder, der er tilgængelige for klubben nu og i fremtiden.

Glazer-familien har ejet Manchester United i 17 år, men gennem en årrække har klubbens fans protesteret mod deres ejerskab.