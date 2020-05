Vild plan: Kan afsluttes på den anden side af jorden

Der mangler stadig 92 kampe i denne sæson af den engelske Premier League, og selv om alle klubberne og beslutningstagerne er enige om, at man gerne vil gennemføre, så arbejder tiden imod foretagendet.

Klubberne og ligaen håber fortsat på at spille kampe fra 8. juni, men intet er på nuværende tidspunkt sikkert, og mange muligheder er fortsat i spil.

Et par prominente navne har endda foreslået, at Premier League færdigspilles uden for Storbritanniens grænser. Det har bl.a. Gray Neville, tv-ekspert og tidligere Manchester United-spiller, foreslået.

Den bold har den engelske agent Gary Williams grebet.

Det skriver britiske The Sun.

Gary Williams bor i Australien, og han har allerede fået opbakning fra senatoren i Perth, der er klar til at lægge baner til. Der er også allerede taget kontakt til det australske sportsministerium for at få den nødvendige opbakning.

- Jeg oplever med tungt hjerte, hvad der sker i England. Vi vil gerne hjælpe siger senator Glenn Sterle ifølge The Sun.

Sådan kan Premier League afsluttes i Australien: Flyv alle 20 trupper til Perth.

Indkvarter klubberne på separate hoteller og isoler i 14 dage, hvis nødvendigt.

Spil kampene på de fire velegnede anlæg i byen - bag lukkede døre eller med et begrænset antal lokale fans.

Skær antallet af medicinske prøver til to totalt set i stedet for to gange ugentligt.

Ingen behov for politikontrol, som der ville være i England.

Der vil ikke være bekymringer over, at trupperne skulle rejse på kryds og tværs mellem kampene, hvis man samles i Perth.

Tillad familier at rejse til Perth mod slutningen af sæsonen - det vil være et sikkert miljø.

Let at tv-dække kampene - også forskellige kickoff tidspunkter der kan tilpasses den britiske tidszone. Kilde: The Sun - Gary Williams

Ifølge tabloidavisen har flere klubbosser allerede nikket ja til den vilde plan.

- Vi er allerede vant til at rejse rundt i verden i vores pre season. Det her er ikke anderledes. Klimaet i Australien er ideelt netop nu, siger en unavngiven official til avisen.

Perth har fire større sportsarenaer, der kan tages i brug, og Australien er godt på vej gennem coronakrisen med 'kun' 93 covid-19 dødsfald - Storbritannien har registreret flere end 28.000 dødsfald.

Også Qatar og Malta er nævnt som mulige destinationer, hvor Premier League kan rykke hen og spille sæsonen færdig.

