Vild transfer på vej? De har kontaktet Ronaldo

Atletico Madrid, Bayern München, Chelsea, FC Barcelona, Napoli, Sporting Lissabon og Roma.

Det er de klubber, som har været sat i forbindelse med Cristiano Ronaldo, siden superstjernen meldte ud, at han vil væk fra Manchester United.

Og nu kan endnu en klub tilføjes til den efterhånden lange liste.

Sådan lyder det i hvert fald fra et medie i Tyrkiet.

Ifølge mediet skulle Galatasaray nemlig være interesseret i at hente den 37-årige målmaskine til klubben.

Derfor har den tyrkiske storklub kontaktet Cristiano Ronaldo-lejren for at høre, om et skifte kunne være en mulighed for den tidligere Real Madrid-stjerne.

I artiklen står der dog ingenting om, at Galatasaray har sendt et officielt bud afsted mod Old Trafford.

Og det bliver heller ikke nævnt, om Cristiano Ronaldo overhovedet er klar på at skifte England ud med Tyrkiet.

Portugiseren og Manchester United begynder den nye Premier League-sæson søndag eftermiddag med en hjemmekamp mod Brighton.