Vild udmelding: Ydmyget af træneren

Intet transfervindue uden ballade og spillere, der ønsker sig videre i karrieren.

I januar gælder det blandt andre den belgiske landsholdsspiller Leandro Trossard, der er en bærende profil hos Brighton - aktuelt nummer otte i Premier League.

Han vil væk, og det skyldes en konflikt med sin cheftræner, italienske Roberto De Zerbi, hævder offensivspillerens agent.

- Efter VM var der et skænderi til træning mellem Leandro og en anden spiller om en triviel ting.

- Siden den snakkede træneren ikke længere til Leandro, hvilket naturligvis ikke gavnede atmosfæren eller det sportslige, siger Josy Comhair ifølge AFP.

Inden agentens udtalelse havde Roberto De Zerbi tidligere fredag på et pressemøde afsløret, at Trossard ikke er med i kampen mod Liverpool lørdag.

Ifølge italieneren skyldes det, at Trossard tidligere i januar forlod en træning uden varsel, da han fandt ud af, at han ikke ville være i startopstillingen til den følgende kamp.

Trossard var dog småskadet ifølge sin agent, og det var årsagen til, at han forlod træningen efter at have konsulteret den medicinske stab.

Efterfølgende blev konflikten ifølge spillerens agent optrappet, da De Zerbi 'ydmygede' Trossard foran andre. Ifølge træneren forklarede han dog blot, at spillerens attitude ikke var den rette.

Uanset vil Trossard nu videre fra Brighton.

- Det er vigtigt, at Brighton samarbejder og viser en villig attitude, der er gavnlig for begge parter, i forhold til en potentiel transfer, siger agenten.

Efter Belgiens første kamp ved VM i Qatar erklærede Trossard sig i november klar til et skifte til en større klub, efter at han havde lavet syv mål i 14 ligakampe for Brighton i denne sæson.