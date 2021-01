Vild udvikling: Tordner efter straf

Uruguays fodboldforbund mener, at Edinson Cavanis karantæne skal annulleres

Tidligere på sæsonen leverede Manchester United et stort comeback mod Southampton.

Edinson Cavani blev helten med to mål og en assist.

Efter kampen takkede han en af sine venner på Instagram i en story, hvor han skrev 'Gracias Negrito (tak, lille sorte, red.).

FA (det engelske fodboldforbund, red.) tildelte Edinson Cavani tre spilledagens karantæne samt en bøde på 100.000 pund, der svarer til 823.000 kroner, for 'upassende sprogbrug'.

Cavani scorede 29. november to sene mål mod Southampton og blev matchvinder. Foto: Mike Hewitt/Ritzau Scanpix

FA har dog fuldstændig misforstået Cavanis besked, mener Uruguays fodboldforbund, hvilket forbundet har gjort tydeligt i en meddelelse på sin hjemmeside.

'For det første må vi fordømme det engelske fodboldforbunds tilfældige opførsel. I stedet for at fordømme racisme har det engelske fodboldforbund selv begået en diskriminerende handling mod det uruguayanske folks kultur og livsstil.'

'Edinson Cavani har aldrig begået nogen adfærd, der kunne fortolkes som racistisk. Han brugte blot et almindeligt udtryk i Latinamerika til kærligt at tale til en elsket eller nær ven.'

Angriberen har fået karantæne, da FA mener, han har været racistisk. Foto: Martin Rickett/Reuters



Samtidig kommer der en klar opfordring til FA.

'Vi beder FA om straks at annullere Edinson Cavanis karantæne, og genindføre hans gode navn og ære i verden, der er blevet så uretfærdigt behandlet af denne forkastelige beslutning.'

Cavanis landsmænd Diego Godín og Luis Suárez har delt forbundets besked.

33-årige Cavani sad ude fredag mod Aston Villa og kan heller ikke være med mod Manchester City og Watford.

En danske lektor har lagt sag an mod FA, hvilket har fået United-fans til at hylde ham - læs mere her.

