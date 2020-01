Vilde Liverpool napper flere rekorder

Der er ikke mange tilbage derude, der for alvor tror på, at Liverpool kan fravristes mesterskabet denne sæson.

1-0 over Tottenham lørdag aften var The Reds’ 21. sejr i 23 kampe, og forspringet til nummer to, Leicester City, er 16 point, efter Kasper Schmeichel og co. overraskende tabte 2-1 hjemme til Southampton.

16 point. Til nummer to.

De er på 61 point – og har kun smidt to point. I 2017/18-sæsonen var Manchester City på 59 point. Ingen har været så højt før i Premier Leagues historie.

Ifølge statistikfirmaet Gracenote Live er det første gang nogensinde, at et hold i en af de fem store europæiske ligaer vinder 20 af sine første 21 kampe.

❗ - RECORD @LFC are the first team ever in Europe's top-5 leagues to win 20 of its opening 21 matches of a league season. #TOTLIV #LFC — Gracenote Live (@GracenoteLive) January 11, 2020

Det er ny klubrekord i Liverpool FC. I 1894 spillede klubben 37 kampe uden at tabe. Lørdag kom man op på nummer 38. 33 sejre – og fem uafgjorte.

'Vi skulle have scoret flere mål'

Dertil kan man lægge, at Liverpool har 12 sejre i træk – og har scoret 29 mål i de 12 kampe. De er noteret for minimum en scoring de seneste 30 ligakampe.

Læg dertil, at man ikke har lukket mål ind, siden Richarlison scorede til 4-2 på Anfield 4. december. Siden har Liverpool spillet seks en halv kamp – svarende til 495 minutters Premier League-bold. OG så lige 90 minutters FA Cup, hvor man vandt 1-0 over Everton.

Men derfor behøver træerne jo ikke vokse ind i himmelen. Sådan syntes Jürgen Klopp at have det efter sejren lørdag over Tottenham.

- Jeg er oppe og ringe over resultatet. Men vi bliver nødt til at tale om præstationen. Vi skulle jo have scoret flere mål. Det er sandheden, sagde tyskeren.

Han mente, at det var Liverpools egen skyld, at kampen ikke var afgjort længe før sidste fløjt.

Transfermarkt kunne forleden fortælle, at Liverpool med sine imponerende resultater har bevæget sig ind på listen over hold i de fem bedste ligaer i Europa med de længste sejrsrækker. Den toppes af AC Milans utrolige hold fra begyndelsen af 1990'erne, der spillede 58 kampe i træk uden nederlag.

'Det interesserer mig ikke'

Derpå følger Bayern München fra 2012-14, der spillede 53 kampe, mens nummer tre er Arsenal, der 2003-2004 spillede 49 kampe uden at tabe.

- En eller anden fortalte mig, at det var den bedste start, et hold nogensinde har fået, sagde Klopp.

- Jeg forsøgte at svare på en passende måde, men det sagde mig ikke rigtig noget. Jeg er ikke helt klar over, hvad der er galt med mig, men den slags historier interesserer mig ikke. Jeg interesserer mig for fodboldkampe. Historier bliver skrevet af andre mennesker. Resten af sæsonen er ret lang, og vi har nogle store kampe foran os, sagde Klopp tørt ifølge Daily Mail.

Chelsea er i øvrigt nummer to i Premier League med en stime på 40 kampe i træk 2004-2005 uden nederlag.

Liverpools kommende program i Premier League 19. januar: Manchester United hjemme 23. januar: Wolverhampton ude 29. januar: West Ham ude 1. februar: Southampton hjemme 15. februar: Norwich City ude 24. februar: West Ham hjemme 29. februar: Watford ude

