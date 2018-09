Vilde med Brøndby-helt: Bedste nye spiller i 37 år

SE PUKKIS MÅL FRA WEEKENDEN I TV-AFSPILLEREN OVER ARTIKLEN

Efter fire sæsoner i Brøndby skiftede den finske angriber Teemu Pukki denne sommer på en fri transfer til Norwich i den næstbedste engelske række.

Og Pukki har fået en forrygende start. Med lørdagens 1-0-matchvinder-mål mod QPR blev han den første spiller siden Jack Ross i 1981/1982 til at score i seks af sine 10 første kampe for klubben.

Teemu Pukki is the first Norwich City player for 37 years (Jack Ross in 1981/82) to score in six of his first ten games for the club #ncfc pic.twitter.com/73Zqu51Jnd — NCFC Numbers (@ncfcnumbers) 22. september 2018

Og at være spilleren med den bedste start i klubben i 37 år, det giver masser af ros.

Den lokale avis har oplistet seks punkter, som man lærte af seneste kamp, og et at punkterne går på, at Pukkis reaktioner er rødglødende.

- Det var hans sjette mål i sæsonen og ottende mål i 12 kampe, hvis man tager landskampene med. OG han er nu på fem mål i fem kampe, der alle er blevet sejre. I 2018 har han scoret 21 mål i 35 kampe for City, Brøndby og Finland. Han er rødglødende, skriver Eastern Daily Press.

Og efter forrige kamp, hvor han scorede i 2-1-sejren mod Reading, var der også ros fra klubbens tyske manager Daniel Farke.

- Han er lidt 'on fire' i øjeblikket, siger Farke ifølge Easter Daily Press.

- Somme tider har du disse perioder, hvor du føler, at du kan score hele tiden. Teemu var der igen med en kvalitetsafslutning.

Her er Pukkis mål fra sidste uge



- Vi er meget glade for ham, siger Farke.

- Du har altid et håb, når du følger en spiller i lang tid over mange år. Han har altid været en spiller, jeg har syntes om, og jeg vidste, at han var meget god til at afslutte, og han har forbedret sig fra år til år, siger Farke.

- Men han kan også sætte spillet godt sammen, og han arbejder godt og har en god attitude, og så er det et godt tegn, at han ikke er egoistisk, siger Farke.

Den tyske manager havde da også store forventninger til Pukki.

- Vi var sikre på, at vi havde lavet et strålende indkøb, specielt fordi han kom på en fri transfer, men alt skal passe sammen, for det var en svær situation for os, da vi måtte sælge spillere, siger Farke.

- Når man ikke kan bruge 90 millioner kroner på en angriber, så må man finde smartere løsninger go være kreativ og hurtig. Og måske smartere end andre klubber, siger Farke.

- Det er for tidligt at dømme Pukki, men Teemu ser ud til at være en virkelig god tilgang, siger Farke.

Og hos fodboldsitet footballeagueworld.co.uk er eksperterne også imponerede af den tidligere Brøndby-angriber.

- Teemu Pukkis form er sepciel lige nu, og hvis de kan holde ham i den form, så er der ikke nogen grund til, at de ikke kan kæmpe med om playoff-pladserne til Premier league, lyder det fra Jay Taulor, der bakkes op af en anden ekspert-skribent George Harbey.

- Jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skulle være en kandidat til top-6. I Teemu Pukki har de en spiller, der ikke kan stoppe med at score i øjeblikket, siger han.

28-årige Pukki ligger i øjeblikket på en delt andenplads på topscorerlisten i Championship. Kun Brentfords Neal Maupay med otte scoringer er noteret for flere mål. Og der er noget at leve op til, for i 1981/1982 var Jack Ross' mange mål med til at give oprykning til Premier League.

Foreløbig har Pukkis mål ført Norwich op på 11. pladsen med to point op til top-6. Også fansene er på de sociale medier vilde med Pukki.

Teemu Pukki on a free transfer is the signing of the season. Magnificent. #ncfc — Tim Rudge (@TimRudge90) 22. september 2018

I love Teemu Pukki. The man we’ve been lacking. Fair play to Farke over the last week. Got everything right! Keep it going #ncfc — Lee Jermyn (@LeeJermyn) 22. september 2018

#ncfc fantastic result. Is pukki becoming are new @Grantholt31? — Adam Richardson (@Adamjr76) 22. september 2018

All in favour of giving Teemu Pukki Player of the season now?...#ncfc — Jesse (@Jesse_demore) 22. september 2018

Teemu Pukki, what a priceless signing he is..... Oh wait he actually was priceless #ncfc #otbc — James Horth (@JamHORTH19) 22. september 2018

