Vilde optøjer: Men de kan glemme det

Der udspillede sig vilde scener ved og på Old Trafford i weekenden, hvor tusindvis af utilfreds Manchester United-tilhængere var mødt op for at protestere mod klubbens ejere, Glazer-familien - blandt andet på grund af forrige uges Super League-fadæse.

Det endte med at storkampen mellem Manchester United og Liverpool blev aflyst, men fansenes håb om, at Glazer-familien skal sælge klubben, ser ikke ud til at gå i opfyldelse.

Det skriver The Guardian.

Glazer-familien har ejet Manchester United i 16 år, og de har ifølge avisen ingen planer om at sælge nu.

I stedet vil de forsøge at øge klubbens værdi fra til hele 60 milliarder kroner - lige nu menes klubben at være 26 milliarder værd.

Klubben vil også undersøge, hvordan folk kunne komme ind på stadion søndag, mens de også overvejer at give nogle karantæne fra at komme på stadion, skriver avisen.

Sky Sports fangede i øvrigt Avram Glazer på vej mod sin bil. Men trods en god portion ihærdighed og forberedte spørgsmål fra journalisten, lykkedes det ikke at tvinge så meget som et ord ud af manden.

