Vilde Rashford bag United-sejr

Manchester United kan takke Marcus Rashford for, at holdet fortsat kæmper med i toppen af Premier League.

Søndag scorede den 25-årige angriber et vigtigt mål, da United med to scoringer i slutfasen bankede Leeds med 2-0 på udebane.

Rashford, der har været en sand målmaskine i 2023, slog til med ti minutter tilbage, da han headede gæsterne på 1-0 efter et indlæg fra venstrebacken Luke Shaw.

Fem minutter senere cementerede Alejandro Garnacho United-sejren, da argentineren øgede føringen til slutresultatet 2-0.

Garnacho sikrede sejren med sin scoring til 2-0. Foto: Lee Smith/Reuters/Ritzau Scanpix

Der var ellers ikke meget, der fungerede for Manchester United under søndagens besøg på Elland Road.

Leeds-spillerne ville mest, og de angreb med stor energi, hvilket gav flere målchancer.

Den største mulighed i første halvleg faldt lige før pausen, hvor Crysencio Summerville bevægede sig fra højrekanten ind i United-feltet.

Hollænderen blev tacklet, men bolden fik retning mod mål, hvor David De Gea leverede en refleksredning.

Svag Fernandes-afslutning

I tillægstiden af første halvleg burde United have taget føringen, da Bruno Fernandes erobrede bolden midt på banen, efter at han var kommet i vejen for et Leeds-opspil.

Portugiseren gav dermed sig selv en friløber mod hjemmeholdets mål, men hans svage afslutning sad lige i Leeds-keeper Illan Mesliers fodparade.

Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Leeds dominerede igen efter pausen og skabte en masse uro inde foran United-målet.

Det var dog gæsterne, der kom til den første store reelle chance, da Diogo Dalot midtvejs i anden halvleg fra kanten af straffesparksfeltet tordnede bolden på overliggeren.

Leeds-spilleren Crysencio Summerville fremtvang umiddelbart før de to United-scoringer en stor chance, hvor David De Gea igen kom dygtigt i vejen på en flad afslutning fra hollænderen.

De to hold mødtes i onsdags på Old Trafford, hvor United var bagud med 0-2, men fik hentet 2-2.

Manchester United har 46 point på Premier Leagues andenplads for 23 kampe. Arsenal har 51 point for to kampe færre. Senere søndag skal Manchester City i aktion mod Aston Villa.