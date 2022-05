Vilde scener: Everton redder sig efter comeback

Det så sort ud, men så lysnede det.

Med en 3-2-sejr over Crystal Palace er Everton sikret endnu en sæson i Premier League.

Frank Lampards tropper var bagud med 0-2 ved pausen, og faren for en nedrykning rykkede tættere og tættere på.

Alvoren gik dog op for Everton, og med tre mål i de sidste 45 minutter var sensationen i hus.

Da Dominic Calvert-Lewin scorede til 3-2, måtte kampen kortvarigt afbrydes, fordi ekstatiske Everton-fans stormede banen i ren eurfori. Der kom dog styr på løjerne ret hurtigt igen.

Se de vilde scener i videoen i toppen af artiklen.

Med sejren har Everton nu 39 point, og Leeds under nedrykningsstregen har fire point færre med bare en kamp tilbage.

Artiklen fortsætter under billederne..

Der var glæde for alle pengene. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Lampard med et dyrisk brøl. Foto: PHIL NOBLE/Ritzau Scanpix

Grønsværen på Goodison Park blev invaderet, da nedrykningen var undgået. Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix

Evertons sejr betyder, at nedryknings-spændingen i sidste runde af Premier League nu kommer til at dreje sig om to hold. Leeds og Burnley.

Netop Burnley havde muligheden for at tage et stort skridt væk fra nedrykning, da de gæstede Aston Villa og faktisk kom foran på et straffespark ved Ashley Barnes lige inden pausen.

Men Villa kom igen kort efter pausen, da Emiliano Buendia udlignede til kampens resultat 1-1.

Dermed ligger Burnley og Leeds à point - Burnley med en markant bedre målscore - inden sidste spillerunde, hvor Leeds skal til Brentford, mens Burnley hjemme møder Newcastle.

Nedrykning var ikke på programmet i i London, hvor Chelsea havde besøg af Leicester. Gæsterne havde Kasper Schmeichel tilbage i målet, og den danske landsholdskeeper havde godt og vel en fod med i kampens første scoring.

Det var nemlig ham, der med en veltimet lang aflevering sendte Timothy Castagne afsted i højre side. Belgieren fik via en Chelsea-spiller skovlet bolden ind på midten til James Maddison, der tog sagen i egen hånd og bragte gæsterne foran allerede efter fem minutters spil.

Se det hele her:



Den føring hold kun i en halv time, inden Marcos Alonso fik udlignet for Chelsea til kampens resultat 1-1.