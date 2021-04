Vilde scener i London: Rygter florerer

Hundredvis af Chelsea-fans protesterer i Londons gader i kølvandet på lanceringen af Super League. Seneste meldinger er, at London-klubben trækker sig fra selskabet

De er selv en del af det nye fine selskab. Problemet er bare, at de på ingen måde ønsker det.

Hundredvis af Chelsea-fans forsøger tirsdag aften at slå det synspunkt fast i gadebilledet i London.

Deres budskab er soleklart: Nej tak til Super League!

London-klubben har taget belsutningen henover hovedet på egne tilhængere, og det får klubejer Roman Abramovitch nu at mærke.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Den russiske milliardær fik tilmed en direkte opfordring på et af de mange bannere, tilhængerne har medbragt forud for tirsdagens kamp mod Brighton.

'Roman, tag den rigtige beslutning' lyder skriften på det hvide stof, som Daily Mail bringer billede af.

Og noget kunne tyde på, at protesterne bliver hørt. I hvet fald er de seneste meldinger tirsdag aten, at Chelsea angiveligt har planer om at trække sig ud af Super League-foreningen.

Ifølge BBC har London-klubben påbegyndt det juridske forarbejde med hensigt til at forlade det dyre selskab, inden arrangementet overhovedet er gået igang.

Disse informationer er endnu ikke bekræftet, og Ekstra Bladet følger sagen for seneste nyt.

Chelsea møder Brighton tirsdag aften kl. 21.00 i Premier League.

Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix