Vilde scener: Se Liverpool-spillerne gå amok

Torsdag aften var en glædens stund for Liverpool-fans verden over.

Da opgøret mellem Chelsea og Manchester City blev blæst af, stod det nemlig mejslet i granit, at Liverpool FC havde vundet klubbens første engelske mesterskab i 30 år.

På trods af coronakrisen blev mesterskabet fejret på behørig vis - også blandt Liverpool-spillerne selv, der var samlet for at se kampen mellem Chelsea og Manchester City.

Scenerne taler for sig selv, og det var naturligvis ellevilde Liverpool-spillere, der kunne juble over, at Manchester City snublede.

Her ses spillerne juble over Willians scoring mod City:

Her fløjtes kampen af, og Liverpool-spillerne kan gå amok i jubelrus over det historiske mesterskab.

These scenes of Liverpool players celebrating winning the league can't help but bring a smile to your face #YNWA #LFC #Champions pic.twitter.com/MvQnNpdpND — Gully Burrows (@gully_burrows) June 25, 2020

Også Liverpool-fans har fejret det første mesterskab i tre årtier på behørig vis:

Se billederne af de glade Liverpool-fans her:

Se billederne: Liverpool-fans fejrer triumfen

Liverpools mesterskab er kommet i hus i overlegen stil. Jürgen Klopps mandskab har indtil videre vundet hele 28 af 31 kampe i Premier League, og kun én er blevet tabt.

Derfor kan Merseyside-klubbens spillere og fans allerede juble over den længe ventede triumf hele syv spillerunder før tid.

Det er Liverpools 19. engelske mesterskab, men det seneste var helt tilbage i 1990 - altså før rækken skiftede navne fra 1. division til Premier League i 1992.

