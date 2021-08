Vildt beløb: Premier League satser på rekord

Den nuværende tv-aftale omkring Premier League sikrer den store liga tæt på 79 milliarder kroner, hvilket gør ligaen til den suverænt største på pengesiden.

Aftalen løber denne sæson med, og 22. september påbegynder forhandlingerne om en ny aftale. Det munder i februar ud i en auktion over tv-rettighederne, så Premier League får en ny, lukrativ aftale med de forskellige tv-stationer, der ønsker at blive rettighedshavere.

Forventningerne hos Premier League er ikke til at tage fejl af - der skal flere penge i kassen.



Det fortæller Premier League-direktør Richard Masters til Daily Telegraph.



- Vi har netop gennemgået vores salgsprocesser i Europa og har haft god vækst. Over de næste tre år er jeg ret sikker på, at Premier League vil fortsætte med at vækste. Det var bestemt ikke sikkert for ni måneder siden



- Til februar ved vi, hvad de nye tv-rettigheder vil indbringe, og jeg er overbevist om en stigning, så er vil sige en ny rekordaftale, siger han og sigter dermed efter en aftale, der vil overstige de 79 milliarder kroner.