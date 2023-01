Vildt City-comeback sikrer vigtig sejr

En fodboldkamp varer 90 minutter plus det løse.

Det blev Tottenham mindet om torsdag aften, da London-klubben i Premier League var på besøg på Etihad Stadium i Manchester.

For selv om Tottenham gik til pause foran med 2-0 i den udsatte kamp fra Premier Leagues syvende spillerunde, vågnede hjemmeholdet Manchester City efter pausen.

På 20 minutter vendte Manchester-klubben kampen på hovedet, og vandt 4-2.

Den danske midtbanespiller Pierre-Emile Højbjerg spillede alle 90 minutter for gæsterne.

Manchester City indledte kampen med at spille sig til mest, omend det var småt med output for anstrengelserne. City havde nemlig noget af et hyr med at spille sig rundt om Tottenham-defensiven.

I den anden rørte gæsterne fra London nærmest ikke på sig. Ikke før afslutningen på første halvleg, og der begyndte det at gå stærkt.

Annonce:

Først bragte den svenske kantspiller Dejan Kulusevski gæsterne foran 1-0, da en kæmpe opspilsfejl fra hjemmeholdets keeper Ederson blev straffet. Få minutter efter fordoblede højrebacken Emerson Royal Tottenham-føringen.

City blev fanget langt fremme på banen, og efter en veludført omstilling endte en Harry Kane-pareret afslutning i panden på Emerson, som styrede bolden ind over handskerne på City-keeperen.

Klichéen lyder, at 2-0 er den farligste føring i fodbold. Det blev Tottenham det levende bevis på i Manchester.

Allerede fra anden halvlegs start så City forvandlet ud. De offensive kombination flød, og City vadede lige gennem Tottenhams defensive linje.

Der skulle heller ikke gå mange minutter, før hjemmeholdets argentinske angriber Julian Alvarez reducerede.

Så skulle man tro, at Tottenham var advaret. Men London-klubben fortsatte med at smide bolden væk, og det gav City muligheder. Få minutter efter Alvarez' scoring var den gal igen.

Denne gang kom argentinerens angrebskollega Erling Haaland først på en høj bold i feltet og dirigerede læderet ind bag gæsternes keeper Hugo Lloris.

Annonce:

Både intensiteten og tempoet fik et nøk op fra begge mandskaber i anden halvleg. Og på mindre end 20 minutter i anden halvleg var kampen vendt på hovedet på resultattavlen.

Et dårligt timet indgreb fra Tottenhams Ivan Perisic efterlod en mindre motorvej til Citys Riyad Mahrez. Den algierske kantspiller rundede elegant en Tottenham-spiller, inden han udplacerede Hugo Lloris i det korte hjørne.

Selvsamme Mahrez lukkede endegyldigt opgøret få minutter før tid efter endnu en Tottenham-fejl.

Med resultatet haler City ind på Premier Leagues førerhold, Arsenal. Arsenal har dog spillet en kamp mindre, og kan bringe forspringet tilbage på otte point med en sejr over Manchester United på søndag.