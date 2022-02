Vildt comeback

Arsenal var længe på kurs mod et nederlag, men sikrede sig torsdag en vigtig 2-1-sejr hjemme over Wolverhampton via to sene scoringer.

Indskiftede Nicolas Pépé og Alexandre Lacazette vendte billedet i opgørets slutfase med hver sit mål.

Med resultatet overhaler Arsenal London-rivalen West Ham og rykker op på femtepladsen i Premier League, hvor holdet jagter en Champions League-plads, hvilket kræver mindst en fjerdeplads.

Arsenal har et point op til Manchester United på fjerdepladsen og har desuden to kampe i baghånden i forhold til United.

Wolverhampton havde bolden i nettet allerede efter syv minutter, men scoringen blev korrekt annulleret for offside.

I stedet blev det 0-1 efter ti minutter, da Arsenals brasilianske stopper Gabriel i en presset situation spillede bolden fra højre side ind mod keeper Aaron Ramsdale.

Men pasningen blev opsnappet af den sydkoreanske angriber Hee-Chan Hwang, der rundede Ramsdale og scorede fra en spids vinkel.

Giga Gabriel-brøler: Wolves i front mod Arsenal.

Arsenal dominerede generelt spillet og pressede med nogen succes udeholdet højt, men det kneb med at få spillet chancerne store.

Angriberen Raúl Jiménez var tæt på 2-0 i første halvlegs overtid, og målscorer Hwang sendte også en stor chance forbi rammen i starten af anden halvleg.

Kampbilledet med Arsenal som dominerende fortsatte ellers i anden halvleg, men holdet kæmpede i den grad med at gøre sig selv farligt.

Efter 82 minutter kom forløsningen.

Ivorianske Nicolas Pépé med bolden kom ind fra bænken og var med til at sikre Arsenal en 2-1-sejr over Wolverhampton. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Den norske kreatør Martin Ødegaard fandt flot indskiftede Eddie Nketiah, som sendte bolden videre til en anden indskifter, Nicolas Pépé, som drejede rundt og sparkede balance i regnskabet.

Begge hold havde chancer til at afgøre kampen i slutfasen, men først efter 95 minutter kom afgørelsen, da Lacazette slog til og skabte stor jubel på tribunerne.