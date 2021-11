Vildt langskudsmål i City-sejr

Manchester City havde brug for en sejr, da Everton søndag kom på besøg - og det var til at få øje på.

Hjemmeholdet holdt gæsterne under et stort pres, som de aldrig slap ud af, og det endte med en 3-0-sejr til Manchester City.

Et af kampens højdepunkter kom efter 55 minutter, da spanske Rodri kom først frem til en løs bold et par meter uden for Evertons felt og høvlede den op i hjørnet.

Jordan Pickford forsøgte at nå op til den, men sparket var så hårdt, at det ganske enkelt var umuligt at holde Manchester City fra en føring på 2-0.

City-spillerne jubler over Rodris flotte scoring til 2-0. Foto: Craig Brough/Reuters

Sejren sender Manchester City op på andenpladsen i Premier League, hvor klubben har tre point op til Chelsea på førstepladsen efter 12 runder.

Everton roder rundt midt i tabellen, hvor klubben er i besiddelse af 15 point.

Manchester City satte sig tungt på begivenhederne fra kampens begyndelse, og det var blot et spørgsmål om tid, før de velfungerende kombinationer skulle føre til mål.

Raheem Sterling var omdrejningspunktet før pausen, og efter 27 minutter fik han en kæmpe hovedstødsmulighed, som han dirigerede langt over mål.

Efter 34 minutter blev han nedlagt lige på kanten af feltet, og dommeren pegede på straffesparkspletten. Efter et VAR-tjek blev straffesparket annulleret, og Everton fik i stedet kuglen.

Kort før pausefløjt var der endelig bingo for den engelske offensivprofil. João Cancelo løftede elegant bolden hen over Everton-forsvaret, Sterling løb dybt og scorede sikkert til 1-0.

Efter pausen fortsatte City med at presse på, og efter 55 minutter sendte Rodri sit missil afsted og gjorde det til 2-0.

20 minutter senere fik Raheem Sterling en kæmpechance, da han fik bolden i helt fri position i feltet efter et kontraangreb. Han kiksede dog sin førsteberøring totalt, og chancen løb ud i sandet.

Bernardo Silva lukkede festen, da han efter 86 minutter lidt tilfældigt fik bolden i feltet efter en blokeret afslutning og sendte den forbi Pickford.