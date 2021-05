Vildt målorgie: Liverpools CL-drøm lever

Liverpool kommer tættere og tættere på det forjættede land.

Med en sejr på 4-2 torsdag over Manchester United er sidste sæsons engelske mestre på femtepladsen nu blot fire point efter Chelsea på fjerdepladsen.

Liverpool har dog en kamp i hånden i forhold til London-holdet, så hvis det søndag ender med en sejr over West Bromwich, vil Jürgen Klopps mandskab kun være et enkelt point fra top-4 og de lukrative Champions League-pladser.

Torsdagens kamp var Manchester Uniteds tredje på fem dage, og selv om mange af de sædvanlige spillere i start-11'eren fik en pause tirsdag mod Leicester, må alle kampminutterne have sat sine spor.

Opgøret mod Liverpool skulle egentlig have været spillet 2. maj, men blev udskudt efter store protester af nogle af Uniteds fans, der også trængte ind på Old Trafford.

Ligesom det var tilfældet 2. maj, var der også denne torsdag hæftige demonstrationer forud for kampen. Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

De utilfredse fans - som raser mod Uniteds ejere, Glazer-familien - var også at finde uden for stadion torsdag og blokerede kortvarigt vejen for en Liverpool-bus, der skulle hen til Old Trafford.

Det var dog ikke den med spillerne i. De nåede frem til stadion i tide, og kampen blev som planlagt sat i gang 20.15 lokal tid.

Bruno Fernandes var en af de United-stjerner, der kun fik meget begrænset spilletid tirsdag.

Det kom formentlig portugiseren til gode mod Liverpool, for allerede efter ni minutter var han med til at sende United i front, da et skud fra ham blev rettet af og sendt i mål af Liverpools Nathaniel Phillips.

Føringen holdt i cirka 25 minutter, hvorefter Diogo Jota udlignede efter rodet spil i Uniteds felt. Hjemmeholdet endte i tillægstiden med at blive sendt til pause med en spand kold vand i hovedet, da Roberto Firmino pandede Liverpool foran.

Et hårdt kampprogram har tærret på kræfterne hos Manchester United. Her sidder Victor Lindelöf og sunder sig. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Firmino scorede også til 3-1 kort efter pausen. Marcus Rashford sørgede for en spændende afslutning, da han reducerede cirka midtvejs i anden halvleg.

Men i stedet for en udligning af United lukkede Liverpool kampen, da Mohamed Salah efter en omstilling i 90. minut gjorde det til 4-2.

Manchester United ligger nummer to og har for længst sikret sig deltagelse i Champions League næste sæson.