Vildt opgør ender uden vinder

I Tottenhams første ligakamp siden afskeden med anfører, målsluger og klubikon Harry Kane blev det til et enkelt point ude i londonderbyet mod danskerklubben Brentford.

I en intens og svært underholdende første halvleg scorede begge hold to mål. 2-2 blev også kampens resultat.

Pierre-Emile Højbjerg sad på bænken hele kampen for Tottenham, mens Christian Nørgaard og Mathias Jensen startede inde for Thomas Franks Brentford-mandskab.

Mathias 'Zanka' Jørgensen, Mikkel Damsgaard og Mads Roerslev kom på banen efter pausen.

Yoane Wissa stod for et af Brentfords mål i kampen mod Tottenham, som endte med et point til hver. Foto: Toby Melville/Reuters

Bekymret for hjernerystelse

Tidligt i kampen slog Tottenhams Christian Romero hovedet sammen med en Brentford-spiller, men ikke værre, end at han kort efter kunne heade James Maddisons hårde frisparksindlæg ind til 1-0.

Et par holdkammerater havde dog kort forinden signaleret til bænken, at de frygtede en hjernerystelse hos Romero, så jævnfør protokollerne blev han udskiftet. Paradoksalt nok lige efter en knaldhård hovedstødsscoring.

Brentford svarede fint igen i en underholdende første halvleg. Midtvejs blev Mathias Jensen ramt på foden i feltet, og VAR-vognen sørgede for et straffespark. Patrick Mbeumo var sikkerheden selv.

Ti minutter senere kom Thomas Franks tropper også i front på et afrettet skud fra Yoane Wissa.

Et fladt langskud fra Emerson Royal, som defensivt var noget udfordret af Rico Henry, sørgede for 2-2 på tærsklen til pausen.

Drama til det sidste

Anden halvleg ramte ikke samme underholdningsniveau, men spændingen blev bevaret hele vejen.

Brentfords to hurtige folk i front, som begge spillede med stor selvtillid efter scoringerne, var konstante trusler på kontra.

Tottenham havde dog fået boltet defensiven bedre sammen end i første halvleg.

Begge hold rakte ud efter målet, som kunne tippe alle tre point hen i egen kurv. Tempoet var højt, men de helt store chancer var få, og derfor blev det ved 2-2.

