Vildt prisskilt på Bidstrup

Brentford forventer at få 70-80 mio. kr. for Mads Bidstrup, hvis han skal sælges lige nu - den pris kan kun falde drastisk frem mod transfervinduets lukning om små to måneder

Mads Bidstrup er tilbage i Brentford.

Han har genoptaget træningen efter sidste sæsons lejeaftale i FC Nordsjælland.

Men spørgsmålet er, om den kommende sæson også skal tilbringes i Premier League-klubben.

For udsigterne til spilletid er ikke umiddelbart til at få øje på hos Thomas Franks mandskab, hvor der er stor konkurrence om pladserne på den centrale midtbane.

Langt til spilletid

Christian Nørgaard, Mathias Jensen og Josh Dasilva er tre af de sikre kort i Thomas Franks idealopstilling.

Og så kommer en række andre navne, inden man falder over Mads Bidstrup.

Som Ekstra Bladet forstår det, har Brentford ikke sat, hvad man kan kalde for en realistisk pris, hvis Mads Bidstrup skal sælges her i sommervinduet.

Brentford kræver angiveligt et beløb i niveauet 70-80 mio. kr. for Mads Bidstrup, hvis han skal sælges her og nu.

Og det er det samme som at sige: Vi sælger ham ikke.

Prisskiltet på Mads Bidstrup er 70-80 mio. kr. Det får Brentford aldrig for den 22-årige midtbanespiller. Foto: Tariq Mikkel Khan

Når man ser spillere med landskampe som Kasper Dolberg blive handlet for 35 mio. kr., og Jacob Bruun Larsen tilsyneladende er til salg for 15 mio. kr., så forekommer prisen på Mads Bidstrup en anelse urealistisk.

Hvis Bistrup skal væk fra Brentford i sommerens vindue, så kan det selvfølgelig ende med en ny lejeaftale. Og skal et salg føres ud i livet, kræver det et langt mere realistisk prisniveau for den løbestærke midtbanespiller.

Mads Bidstrup havde et særdeles succesrigt ophold i FC Nordsjælland i sidste sæson. Hans solide præstationer har helt sikkert betydet, at han er blevet interessant for en række klubber.

Mads Bidstrup var i sidste sæson en af Superligaens største profiler. Nu er han tilbage i Brentford, hvor han skal slås for spilletid. Foto: Jens Dresling

Han har flirtet en del med FCK, hvor han har en fortid som ungdomsspiller med Jacob Neestrup som sin træner. Men med det nuværende prisniveau kommer han med garanti ikke til at skifte klub. Prisen skal markant længere ned, før FCK kommer til at vise interesse.

Mads Bidstrup har ét år igen af Brentford-aftalen. Derudover har Brentford en option, der betyder, at de kan forlænge kontrakten med yderligere to år. Det er en beslutning, der skal træffes i løbet af det kommende halvår.