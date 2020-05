Vildt rygte: Vil købe Gareth Bale

En af verdens bedste fodboldspillere Gareth Bale kan være på vej tilbage til Premier League denne sommer. Den walisiske stjerne er fortsat ikke i høj kurs i Real Madrid, og nu kan muligheden for at vende hjem opstå til sommer.

Men det er hverken Tottenham, Manchester United eller en af de andre store engelske klubber, der er favorit til at hente Gareth Bale, det er i stedet Newcastle fra det nordøstlige England.

Newcastle United har under ejer Mike Ashley ikke brugt mange penge på transfers, men Ashley er i gang med at sælge klubben til en gruppe, der føres an af Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman. Og kronprinsen har penge at bruge på transfers.

Endnu er overtagelsen af Newcastle United ikke på plads, og Premier League er lige nu ved at gå papirerne igennem for at se, om man kan godkende overtagelsen.

Bale har aldrig været et kæmpe-hit i Madrid trods hans enorme købssum. Foto: Ritzau Scanpix

Imens arbejder Newcastles formodet kommende ejer på at forstærke truppen, og han har allerede bestemt sig for at gøre Mauricio Pochettino til manager, skriver flere engelske medier, og ifølge Mail Online topper Gareth Bale listen nu listen af spillere, man vil hente. Avisen noterer, at det er muligt, at man kan overtale Bale til at skifte til Newcastle United.

Samtidig fortæller lokalmediet The Cronicle, at Newcastle United allerede har været i dialog med Edison Cavanis lejr. Cavani er kontraktfri til sommer og kan dermed forlade Paris Saint-Germain, uden at franskmændene skal have en overgangssum, og det skal Newcastle United også være interesseret i at udnytte.

Cavani virker også umiddelbart til at være en opgradering i forhold til Joelinton, som Newcastle United betalte over 300 millioner kroner for i sommer. Joelinton har bare scoret en enkelt gang i Premier League for Newcastle United.

