Tottenhams manager, José Mourinho, rettede sit skyts mod Jürgen Klopp efter London-holdets 1-2-nederlag til Liverpool på Anfield onsdag aften.

Spurgt til, hvad der syntes at være en ophedet ordudveksling med Liverpool-manager Klopp efter slutfløjtet, fortalte Mourinho til Amazon Prime:

- Jeg sagde til ham, at det bedste hold tabte. Det var han uenig i. Det er hans mening.

- I øvrigt, hvis jeg opførte mig, ligesom han gør ude på sidelinjen, så ville jeg ikke have nogen chance for at blive der - jeg ville blive smidt ud efter et minut.

Adspurgt om han synes, at Klopps opførsel på sidelinjen var gået over grænsen, svarede Mourinho, at han mener, at der er tale om dobbeltmoral.

- Af en eller anden grund er jeg anderledes. Det er, som det er, svarede han.

Senere i et andet interview med BBC forsikrede Mourinho om, at 'alt er fint' mellem ham og Jürgen Klopp.

Selv virkede Klopp uforstående, da han blev spurgt om sin ordudveksling med Mourinho efter kampen.

- Det var slet ikke ophedet, sagde Klopp til BBC.

- Han var utilfreds, fordi han sagde til mig, at det bedste hold tabte - og jeg troede, at han jokede. Men det gjorde han ikke. Og det var det.

Det var et hovedstød af Roberto Firmino i det 90. minut, der sikrede Liverpool de tre point og førstepladsen i Premier League.

Tottenham var ikke kun tæt på at spille uafgjort, men kunne også have vundet. Således ramte Steven Bergwijn stolpen, mens Harry Kane missede en stor chance.

Liverpool har 28 point efter 13 kampe, mens Tottenham ligger på andenpladsen med 25 point.

Superligaen Indefra: Træner flår klub for en mio.

Leanders VAR-dom: Brug smart NFL-trick!

Kæmpe skuffelse for Eriksen

Dansk stjerne blev den store helt