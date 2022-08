Ville forføre ham

Thomas Frank er ærgerlig over, at Christian Eriksen smuttede fra Brentford, men han glæder sig til lørdagens gensyn

Christian Eriksen vender tilbage til Brentford Community Stadium.

Det sker ikke i en rød-hvid stribet Brentford-trøje, men i en Manchester United-trøje, fordi han i sommer skiftede til den engelske storklub.

Lørdag aften tørner de to klubber sammen i anden spillerunde i Premier League.

Christian Eriksen var en markant profil i foråret i Brentford. Nu vender han lørdag tilbage for sin nye klub,. Manchester United. Foto: Lars Poulsen.

På trods af, at Thomas Frank sagde farvel til sin danske stjernespiller, så håber han, at Brentfords tilskuere tager godt imod den 30-årige dansker.

- Jeg håber virkelig, Christian får en super velkomst på lørdag. For det fortjener han virkelig, siger Brentfords danske cheftræner i en videokonference med de danske medier.

Thomas Frank uddyber:

Annonce:

- Sandheden er jo, at Christian aldrig nogensinde var havnet hos Brentford, hvis ikke han var faldet om og var død for lidt over ét år siden. Vi var aldrig kommet i nærheden af en spiller med hans kvaliteter, erkender Thomas Frank, der har fuld forståelse for, at Christian Eriksen traf det valg, som han gjorde.

Thomas Frank havde stor glæde af Christian Eriksen i foråret. Cheftræneren håber, at Eriksen får en fin velkomst lørdag, når de to klubber mødes i Premier League. Foto: Lars Poulsen.

- De eneste forpligtelser Christian havde var overfor sig selv og sin familie. Vi tog en risiko og lavede en aftale på et halvt år. Og det er min klare opfattelse, at i den tid fik Christian stærke følelser for Brentford.

- Men når der kommer en klub af Manchester Uniteds kaliber, forstår jeg godt, at Christian slog til. Var der ikke kommet en storklub, er jeg overbevist om, at Christian var blevet hos os i Brentford.

- Vi strakte os meget langt, og vi gjorde alt for at forføre ham og fortælle, hvor fantastisk det ville være, hvis han blev her.

- Det afgørende punkt - tror jeg - var, om der kom en storklub, der ville have ham, og om han kunne se sig selv passe ind der.

Thomas Frank havde gerne set Christian Eriksen var blevet, men han erkender, at det var umuligt, når en kæmpe klub som Manchester United kom på banen. Foto: Lars Poulsen.

Annonce:

Han glæder sig til lørdagens opgør og specielt til en snak med Christian Eriksen efter kampen.

- Når vi nu skal ses, havde det været sjovere han havde spillet på mit hold. Nu glæder jeg mig til at få en snak med ham lørdag. Og helst efter kampen, når vi har vundet, smiler Thomas Frank.

Læs også: Frank køber vildt ind

- Vi har skabt et mirakel

- Nu bliver jeg genkendt alle steder

Afslører ny detalje om Eriksen-kup