Vinder kæmpe hæder

Thomas Frank har udført mirakler for Brentford i Premier League, og danskeren får nu anerkendelse for sit arbejde

Det har været en eminent sæson for London-klubben Brentford i Premier League.

Danskerklubben sluttede under ledelse af Thomas Frank på en fornem 13. plads med 46 point. Altså flere point end Norwich og Watford til sammen ...

Thomas Frank er blevet kåret til Årets Manager hos The Athletic. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Alligevel måtte Thomas Frank se Jürgen Klopp løbe med den officielle titel som Årets Manager i Premier League.

Nu kan den danske succesmanager dog sole sig i en flot 'trøstepræmie'.

Det velansete sportsmedie The Athletic har nemlig udnævnt Thomas Frank til Årets Manager i deres udgivelse.

I begrundelsen for kåringen lyder det blandt andet, at Thomas Frank har fået overgangen fra Championship til Premier League til at virke legende let.

Næsten for let, da Thomas Frank ellers ifølge The Athletic burde have været en sikker vinder i alle kåringer, bl.a. fordi Brentford sluttede 11 point over nedrykningsstregen med et mikroskopisk budget i forhold til konkurrenterne.

