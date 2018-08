VM-stjerne siger nej til United: Gider ikke Mourinho

Stemningen omkring José Mourinho er en anelse tung for tiden. Trods en andenplads i sidste sæson er fansene langt fra begejstrede over portugiserens forsigtige tilgang, og hans tvivlsomme humør under klubbens USA-træningstur hjælper heller ikke på populariteten.

Det er dog ikke kun den engelske klubs fans, der ikke lader sig imponere.

Ifølge spanske Marca, der plejer at have fint styr på begivenhedernes gang i Real Madrid, så vil klubbens kroatiske VM-finalist Mateo Kovacic ikke til Manchester United, fordi han ikke mener, at klubbens spillestil passer til ham.

Den manglende interesse i skiftet skyldes i hvert fald ikke, at midtbanespilleren gerne vil blive på Santiago Bernabeu.

24-årige Kovacic har haft særdeles svært ved at blive fast mand på en midtbane, hvor landsmanden Luka Modric, Casemiro og Toni Kroos er urørlige.

Mateo Kovacic i aktion under returopgøret i Champions League-semifinalen mod Bayern München. Foto: AP

Mateo Kovacic har ikke lagt skjul på, at han gerne vil væk fra Real Madrid for at få mere spilletid, og ifølge Marca er det stadig tilfældet trods afvisningen af Manchester United, der angiveligt bød 60 millioner euro svarende til 385 millioner kroner for at få kroaten.

Kroaten har faktisk fulgt Mourinhos karrieremønster ved først at være i Inter og siden Real Madrid. De to har dog aldrig været i den samme klub på samme tid - og noget tyder på, at det heller ikke bliver tilfældet i fremtiden.

