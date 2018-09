VM-stjernen indrømmer spritkørsel: Får en halv million i bøde

Den franske landsholdsmålmand Hugo Lloris erkendte sig onsdag skyldig i spirituskørsel ved en ret i London.

Under stor mediebevågenhed mødte den 31-årige Tottenham-keeper onsdag formiddag op ude foran Westminster Magistrates Court i den engelske hovedstad.

Her indrømmede Lloris, at han for snart tre uger siden kørte i alkoholpåvirket tilstand.

Det resulterede i en frakendelse af kørekortet i 20 måneder samt en bøde på 50.000 pund (420.000 kroner). Med tanke på, at han tjener 120.000 pund om ugen, lever han nok fint med det.

Målmanden blev 24. august målt med en promille på 0,8, hvilket er mere end det dobbelte af den tilladte grænse på 0,35.

Franskmanden, som spenderede seks timer i fængslet, efter at han blev pågrebet af politiet, har tidligere offentligt beklaget sin fejl over for venner, familie, Tottenhams fans og holdkammerater.

Samtidig har Lloris taget offentlig afstand til spirituskørsel.

For to måneder siden var Hugo Lloris målmand for det franske landshold, der vandt VM-titlen i Rusland.

På klubplan er han holdkammerat med danske Christian Eriksen i London-klubben Tottenham.

