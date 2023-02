Voldsom ballade: Kontrollører blander sig

Mange af spillerne i Premier League-kampen fik pludselig et behov for at skubbe til hinanden

Kortene havde endnu ikke været oppe af dommer Andrew Madleys lommer, men på et splitsekund fik han meget travlt.

I lørdagens Premier League-opgør mellem Everton og Leeds gik hjemmeholdets Dwight McNeil i ryggen på Leeds' Tyler Adams, hvorefter det hele eksploderede.

Flere spillere kom løbende til, og manden, der startede det hele, McNeil, endte ude i banden, hvor en kontrollør holdt fast i ham.

Begge målmænd - Jordan Pickford og Illan Messlier - forlod også sine pladser i målene for at blande sig.

Se det hele i klippet øverst.

Tumulten spredte sig hurtigt. Screendump: Viaplay

Efter et minuts penge begyndte der så småt at falde lidt ro på gemytterne igen, og så skulle der ellers afregnes for al balladen.

Everton endte med at vinde opgøret 1-0, da klublegende Seamus Coleman scorede fra en spids vinkel, hvilket naturligvis glædede Everton-træner Sean Dyche.

- Jeg synes, det var fortjent. De er alle vigtige sejre, tag ikke fejl.

- Når du ser på statistikken, havde de ikke et skud på mål i dag, hvilket er glædeligt fra et defensivt synspunkt.

Med sejren rykker Everton over stregen, mens Leeds ligger næstsidst. Der er to point mellem de to mandskaber.