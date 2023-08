Voldsom brøler: Erkender fejl

Han var blandt banens bedste med adskillige gode redninger, da Manchester United slog Wolverhampton 1-0 mandag aften, og derfor må debuten i Premier League siges at være gået fuldstændig, som den skulle for André Onana.

Men David de Geas afløser i Manchester United-målet var heldig.

For han begik et klokkeklart straffespark i overtiden, der burde have udløst et spark fra 11 meter-pletten til Wolverhampton.

Onana drønede lige inc i Sasa Kalajdzic for at hive et indlæg til sig, men det var kluntet, og østrigeren faldt om i feltet.

Men dommer Simon Hooper syntes ikke, det var værd at blæse i fløjten over. Og der var ikke bud efter ham ude i VAR-vognen. Og så kunne Wolverhampton-lejren med manager Gary O'Neil i spidsen ellers hoppe og danse alt det, de ville.

Straffe var der ikke.

O'Neil gik med spillerne i omklædningsrummet efter kampen. Der blev talt og pustet ud, og så kom han ud til interview med Sky Sports.

Kontakt? Ja tak, den er svær at komme udenom. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Men det var, som om han nok skulle have nappet sig en skyller, nu han var nede i omklædningen. For helt afkølet var O'Neil ikke.

- Der var straffespark. Det så ud, som om han (Onana, red.) nærmest flåede hovedet af vores angriber. Jeg synes, der er straffe, for når man går efter bolden og smadrer ind i en modstander så voldsomt, så er der straffe, kom det.

Og O'Neil var forbløffet over, at Hooper end ikke så episoden igen på en skærm.

- Jeg troede, han gik ud til tv-skærmen, men i stedet fik jeg et gult kort. Jeg kender reglerne, men jeg accepterer dem ikke helt, kom det fra Wolves-manageren.

Han talte efterfølgende med Jonathan Moss, den tidligere topdommer, der i dag er manager i PGMOL, der har ansvaret for dommerne i Premier League. Og Moss erkendte, at der var tale om en fejl.

- Det er fairplay, at han kommer og undskylder og siger, at det var et tydeligt straffespark, sagde O'Neil ifølge Sky Sports.

Gæsterne havde i øvrigt 23 afslutninger, men det var kun 6 af dem, der var inden for rammen - og dem havde Onana i øvrigt godt styr på alle sammen.

I den anden ende sikrede Raphaël Varane sejren med sin hovedstødsscoring efter 76 minutter.

