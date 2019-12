Voldsom julefest: 'Bomber i en krigszone'

Som regel er det udsigten til morgendagens gavehøst, der forhindrer engelske børn i at sove natten til den 25. december. I et kvarter i London måtte det dog i år tilskrives en Tottenham-stjernes beslutning om at igangsætte en timelang fyrværkerisalve ved ettiden

Tottenham-stjernen Lucas Moura har fået naboerne på nakken. Den dårlige stemning kommer, efter Moura juleaften beværtede en julefest og i de tidlige nattetimer valgte at forkæle sit nabolag med et timelangt, overdådigt fyrværkerishow, der for naboer 'lød som bomber i en krigszone'.

Den brasilianske stjernes fejringer faldt på et ekstra uheldigt tidspunkt, da engelske familier traditionelt står op og uddeler gaver julemorgen og derfor måske er ekstra ømtålelige med at få deres skønhedssøvn. Naboer berettede over for britiske The Sun, at larmen strakte sig over en uafbrudt time fra klokken et og vækkede hele kvarteret.

- Jeg synes, det var virkelig ubetænksomt. Det gør mig vred, at han tror, han kan tillade sig det. Han må vide, at det kommer til at irritere folk, men jeg tror, han er ligeglad, sagde en muggen nabo, der ikke fik lov at sove, før arsenalet tilsyneladende var tømt ved totiden hos den 27-årige midtbanespiller.

- Der var konstante høje brag på det tidspunkt af morgenen. Det var noget af en fremvisning, der må have kostet en masse penge, sagde en anden.

Undskylder oprigtigt

Moura selv var tilsyneladende blevet revet med af julestemningen og udsigten til en sjældent sen træningstid den efterfølgende dag. Oven på The Suns henvendelse var han da også straks ude at undskylde.

- Jeg undskylder oprigtigt over for dem, der blev forstyrret af fyrværkeriet efter midnat. Jeg kender mine forpligtelser som fodboldspiller, og jeg vidste, jeg ikke skulle op til træning før eftermiddagen dagen efter, forklarer han over for The Sun. Lucas Moura var da også på banen i 75 minutter af Tottenhams Tottenhams sejr på 2-1 mod Brighton på Boxing Day, så man gå ud fra, at han afholdt sig fra at ende ud i den helt store julebrandert.

Premier League-stjernen startede karrieren i storklubben Sao Paolo fra hjemlandet Brasilien, hvor man til Mouras forsvar traditionelt ikke skal op og udveksle gaver julemorgen, men i stedet afvikler den slags efter midnat.

Brasilianeren kom til Tottenham i 2018's vintertransfervindue fra PSG. Et af karrierens højdepunkter var et hattrick mod Ajax, der sendte Nordlondon-klubben i forårets Champions League-finale, der som bekendt blev tabt.

Siden da har Tottenham været i en svingende periode med en del nedadgående formkurver i spillertruppen med blandt andre danske Christian Eriksen som et af de primære eksempler. Moura selv forlængede i august med Tottenham frem til 2024.

Mourinho lægger transfer-plan frem

Se også: Schmeichel vinder stor kåring: - Han er fantastisk

Opgivende Guardiola: Det er ikke realistisk

Se også: Tvunget til regnbuebind: - Jeg kunne ikke lide det