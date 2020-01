Voldsom kritik af Eriksen: Ikke bygget til en storklub

Den danske stjerne har brug for bestemte forhold for at kunne trives i en klub, mener engelsk fodboldskribent

Christian Eriksens fremtid har været uvis i mange måneder.

Det er ikke blevet til en forlængelse med Tottenham, og da der er under et halvt år tilbage af kontrakten, har den danske stjerne nu mulighed for at forhandle med andre klubber.

Han har tidligere ytret ønske om nye udfordringer, og hvis Tottenham skal have penge for ham, skal han sælges i januar-vinduet.

Så sent som i onsdags blev han rygtet til Inter, som dermed melder sig ind i kampen om danskeren sammen med blandt andre Real Madrid, Manchester United, PSG og Juventus.

I England fylder sagaen om Eriksen også en del. Hvor vil han passe ind, hvilken klub har han niveau til, og bliver det i denne måned eller gratis til sommer?

Fodboldskribenten Seb Stafford-Bloor fra det traditionsrige medie FourFourTwo er hård i sin vurdering af danskeren og mener, at 'han har brug for bestemte forhold for at kunne trives'.

'Mest bemærkelsesværdigt er, at han ikke er bygget til miljøet i en storklub. Han har evnerne til at være et aktiv i næsten alle klubber i Europa, enten som en starter eller en anden af flere muligheder, men de naturlige udsving i hans form vil sandsynligvis gøre det meget svært for ham i sådan en atmosfære', skriver Seb Stafford-Bloor.



Christian Eriksen er blot startet inde i 9 ud af 21 Premier League-kampe denne sæson. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix

Fodboldskribenten bliver også mere specifik på, hvad der ikke fungerer for Tottenham-stjernen inde for kridtstregerne.

'Desværre gør Eriksens spillerprofil ham sårbar. Han er udstyret med fantastiske afleveringer og en spilforståelse, som man ville dø for, men det er også med pletter'.

'Hans dødbolde er ofte dårlige, hans evne som presspiller er temmelig svag - han er generelt fin, indtil han bliver nødt til at lave en tackling, og alle hans seneste Spurs-sæsoner har indeholdt lange, ufrugtbare nedture', lyder den skarpe kritik.



Senest blev det til fuldtid og et nederlag mod Southampton. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix

Hvis danskeren kommer til topklubber som Real Madrid eller Paris Saint-Germain bliver det blot som 'luksus-indskifter', spår Seb Stafford-Bloor.

Hvis han derimod vil spille mere fast, er klubber på niveauet lige under - som Manchester United og Inter - bedre bud på en kommende klub, ifølge skribenten.

Med under et halvt år til et forestående EM på hjemmebane er det vigtigt for det danske landshold, at stjernen på holdet er på en fodboldadresse de næste måneder, hvor der er fast spilletid. Men hvor, det så bliver, er endnu uvist...

Eriksen-sagaen - alle rygterne i januar 1. januar: Inter i kontakt med Eriksen Christian Eriksen kan være på vej ned i indkøbsvognen hos Inter. Her ses han på forsiden af den italienske avis La Gazzetta dello Sport 1. januar. Allerede på første dag, hvor Christian Eriksen må forhandle frit med andre klubber, er der bud efter danskeren. Den italienske storklub Inter har indledt forhandlinger med Eriksens repræsentanter. Det skriver den italienske journalist og transferguru Gianluca Di Marzio på sin egen hjemmeside. Storklubben er først og fremmest interesseret i at hente den danske stjerne gratis til sommer, hvor kontrakten med Tottenham udløber. Hvis dette ikke er muligt, vil Inter ikke være afvisende over for at hente Eriksen i januar-vinduet til knap 150 millioner danske kroner. 2. januar: Manchester United må tage kampen op Ole Gunnar Solskjær kan få noget mere kreativitet til sin midtbane ved at hente Christian Eriksen, og Manchester United har da også længe været lune på at skrive under med danskeren, når han er transferfri til sommer. Nu kan de dog være tvunget til at betale Tottenham og Daniel Levy penge for Eriksen, hvis de vil være sikre på, at han får Old Trafford som ny hjemmebane, da Inter er blevet ny konkurrent i kampen om den eftertragtede dansker, skriver Mirror. Og Milano-klubben er ikke de eneste, der kan give United problemer. Også Inters konkurrent i toppen af Serie A, Juventus, samt stjernespækkede PSG er ude efter Eriksen, ifølge Daily Mail. Ja, muligheder skulle der være nok af for danskeren allerede her på årets anden dag.

