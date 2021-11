Voldsom kritik - nu smutter chefen

Formanden for Premier League, Gary Hoffman, træder tilbage efter blot halvandet år på posten.

Flere engelske medier - deriblandt The Guardian - beretter, at formanden har mistet sin opbakning, efter at Premier League for nylig tillod, at Newcastle blev overtaget af en saudiarabisk investeringsfond.

I oktober stemte 18 af de 20 klubber i Premier League således imod ligaens godkendelse af den omstridte klubovertagelse.

Gary Hoffman tiltrådte i april sidste år, og han har derfor siddet som formand under hele coronakrisen, der ramte den engelske topliga hårdt i begyndelsen af 2020.

I foråret 2021 forsøgte flere engelske klubber at gå med i etableringen af en europæisk udbryderliga kaldet Super League, men de trak sig hurtigt, da det affødte stor kritik.

Premier League takker Gary Hoffman for at have siddet på formandsposten i den mest udfordrende periode i ligaens historie. Hoffman træder officielt tilbage med udgangen af januar.

