Voldsom ros: Beviset på kæmpe succes

Pierre-Emile Højbjerg lignede længe sæsonens helt store transferkup, men efterhånden som førstepladsen gled Tottenham af hænde i december, blev der også længere mellem danskerens pragtpræstationer.

Alligevel har Højbjerg fundet plads til det fine selskab hos avisen The Mirror, som har rangeret de ti bedste midtbanespillere i Premier League i denne sæson.

Han må dog nøjes med en syvendeplads, fordi han ligesom resten af sine holdkammerater er dalet betragteligt i niveau, som sæsonen er skredet frem.

- Havde det ikke været for Tottenhams kapitulation under José Mourinho i denne sæson, ville Pierre-Emile Højbjerg næsten med sikkerhed være endnu højere på denne liste.

- Danskeren har måske ikke den samme kreative flair og scoringstrussel som mange på listen, men når det kommer til at gøre det job, han blev købt til, kan man ikke diskutere, at han har leveret, skriver avisen, der underbygger pointen med en bid fakta.

- Ingen har lavet flere tacklinger, ingen midtbanespiller har haft flere berøringer, og ingen har lagt mere pres på en modspiller, lyder det blandt andet i vurderingen af danskeren.

Ifølge Premier Leagues officielle statistik har både Leeds Luke Ayling og Brightons Yves Bissouma dog flere tacklinger på samvittigheden end Højbjerg, der dog ganske rigtigt er den midtbanespiller med flest boldberøringer.

Artiklen fortsætter under grafikken..

Grafik: Sofascore

Listen toppes ikke overraskende af Manchester Uniteds Bruno Fernandes foran Manchester Citys Kevin De Bruyne, mens også Youri Tielemans (Leicester), Mason Mount (Chelsea), Ilkay Gündoğan (Manchester City) og Tomáš Souček (West Ham) er foran Pierre-Emile Højbjerg.

Højbjerg er da også selv tilfreds med sine præstationer i sæsonen, lod han Tottenhams tilhængere vide i kampprogrammet i forbindelse med søndagens kamp mod Sheffield United.

- Jeg har nydt min fodbold og nydt mine præstationer. Jeg har forsøgt at være den bedste holdspiller, jeg kan være. For så ved jeg, at holdet drager fordel af det, og i sidste ende kan jeg også drage fordel af det, lyder det blandt andet fra Højbjerg.

Danskeren er da også den markspiller i Premier League, der har spillet flest minutter i sæsonen.

Kun Harry Maguire kan ligesom Højbjerg prale af at have spillet samtlige minutter, men på grund af Manchester Uniteds udsatte kamp mod Liverpool mangler englænderen 90 minutter i det samlede regnskab.