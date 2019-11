Voldsomme billeder: Premier League-stjerne ramt af skrækskade

Advarsel: Stærke billeder i teksten Evertons midtbanespiller Andre Gomes fik anklen smadret under kampen mod Christian Eriksens Tottenham

Premier League-kampen mellem Everton og Tottenham blev skæmmet af en grim, grim ulykke.

Evertons Andre Gomes fik nemlig hændeligt pådraget sig en forfærdelig skade i anklen mod slutningen af anden halvleg.

Gomes førte bolden frem i venstre side, hvor han blev fældet af Heung-min Son. Portugiseren mistede balancen og kastede sig efter bolden, hvor han kolliderede med en Tottenham-spiller.

Straks stod det klart, at der var sket noget alvorligt.

Andre Gomes skreg af smerte, og på billederne kunne man hurtigt se hvorfor: Hans fod var drejet 90 grader.

Holdkammeraterne ilede til ham og forsøgte at berolige ham og få ham til at kigge væk. Især backen Lucas Digne og indskiftede Cenk Tosun tog sig tid til at snakke med Gomes, mens lægestaben tilså den skadede spiller, der fik ilt.

Andre Gomes' fod var drejet 90 grader i forhold til resten af benet. Foto: Andrew Yates/Reuters/Ritzau Scanpix

Andre Gomes måtte have ilt efter den forfærdelige hændelse. Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Med hovedet begravet i hænderne blev Andre Gomes kørt ud af grønsværen på Goodison Park. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Flere spillere tog sig til hovederne - blandt andre Heung-min Son, der efterfølgende blev præsenteret for det røde kort.

På græsset blev Gomes nødtørftigt behandlet, inden han på en båre forlod Goodison Park for at blive kørt på hospitalet.

12 minutter blev der lagt til som følge af episoden - og det kunne Everton godt bruge.

De jagtede nemlig udligningen, efter at Dele Alli efter en god times tid bragte Tottenham foran.

Og de 12 minutters ekstra spil samt udvisningen af Heung-min Sonkom hjemmeholdet til gode.

For i det 8. tillægsminut steg Cenk Tosun til vejrs på Lucas Dignes indlæg og pandede 1-1-scoringen hjem.

Cank tosun skaffede Everton det ene point. foto: Andrew Yates/Reuters/Ritzau Scanpix

En forløsning for Everton, der med store indkøb var spået en stor sæson, men aktuelt blot er to point over nedrykningsstregen.

For Tottenham var pointtabet endnu en streg i regningen.

Christian Eriksen var med i 102 minutter, men formåede på ny ikke at hæve Tottenham, der måtte undvære topscorer Harry Kane.

Dermed er London-klubben på en skuffende 11.-plads ti point efter den Champions League-adgangsgivende 4.-plads.

