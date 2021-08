Voldsomme scener: United-fans går amok

Optakten til Premier League-kampen lørdag mellem Manchester United og Leeds United blev skæmmet af sammenstød mellem de to klubber fans i hjertet af Manchester.

Det dokumenterer en optagelse fra en café, hvor tilhængere af de to klubber tordner sammen i et sammenstød på et hjørne, hvor der uddeles slag og spark.

Kampen er sæsonens første for de to mandskaber, hvis rivalisering går mange år tilbage.

Det er samtidig første gang, fansene får lov til at komme tilbage på stadions efter corona-nedlukningen, der fyldte hele sidste sæson.

- Patruljer i byens midte er opmærksomme på nogle isolerede episoder med uroligheder, skriver Greater Manchester Police i en kort udtalelse.

- Foreløbig er ingen anholdt, skriver myndighederne dog.

Det kan umiddelbart virke helt skævt, når man ser på optagelsen.

Og så kommer sammenstødet blot et døgn efter, talsmand for politiet i Manchester Stuart Ellison, offentligt opfordrede til god ro og orden før, under og efter kampen.

- Vores 200 betjente i gaderne arbejder ekstra denne weekend for at holde gaderne rolige. Alt vi beder om er, at I opfører jer ansvarligt, så alle kan have en god dag, sagde han.

Mere end 70.000 mennesker er lørdag eftermiddag på plads på Old Trafford til kampen.

De to klubber har spillet mod hinanden i snart 100 år og har altid haft et besværet forhold til hinanden, der gennem årene tilmed har fået titlen War of the Roses, der er en reference til Rosekrigene i England i 1400-tallet.