Voldsomme tal: Eriksen og co. sætter verdensrekord!

Tottenham har sat verdensrekord for det største overskud i en fodboldklub

Tottenhams bestyrelsesformand, Daniel Levy, er berømt og berygtet som fodboldens måske allerskarpeste forretningsmand.

Og der er noget om snakken.

For selv om London-klubben har brugt op mod 8,7 mia. kroner på den nye hjemmebane, Tottenham Hotspur Stadium, der blev indviet af Christian Eriksen og co. med en 2-0 sejr over Crystal Palace onsdag aften, så bugner pengekassen hos Spurs.

Se også: Midt i euforien: Bidsk kommentar til 'verdens bedste stadion'

Således har Tottenham sat verdensrekord for det største overskud efter skat, som en fodboldklub har præsteret. Det skriver BBC.

Hele 983 mio. kroner lød overskuddet på efter sidste sæson, hvor Tottenham spillede som gæster på Wembley. Et beløb, som overgår den tidligere rekord, der blev sat, da Liverpool tidligere på året offentliggjorde et overskud på 922 mio. kroner.

Det er især de forhøjede tilskuerindtægter fra kampene på Wembley, spillersalg - ikke mindst Kyle Walker, som kostede Manchester City mere end 400 mio. kroner - og avancementet fra gruppespillet i Champions League, som har resulteret i det historiske regnskab.

I hele 2017-18 sæsonen løftede Tottenham de samlede indtægter fra 2,7 mia. kroner året før til 3.3 mia. kroner.

Og selvom tilhængerne i denne sæson blev trætte af turene til Wembley, så har opholdet på nationalarenaen været godt for pengetanken.

Tottenhams nye stadion har kostet mere end 8.7 mia. kroner. Foto: Ritzau Scanpix

Regnskaberne viser nemlig, at indtægterne på kampdage blev løftet fra 165 mio. kroner til 370 mio. kroner.

Samtidig viser tallene, at klubben, som pt. indtager tredjepladsen i Premier League, formår at konkurrere med et lønbudget, der er markant mindre end rivalernes.

Mens Tottenham brugte ca. 1.3 mia. kroner på spillerlønninger, så spenderede ærkefjenden Arsenal næsten 870 mio. kroner mere på deres spillere uden at opnå den samme sportslige succes i perioden.

Det er det laveste lønbudget alle de såkaldte 'top seks'-klubber i Premier League.

Daniel Levy, der her står sammen med manager Mauricio Pochettino, kan kun være tilfreds med regnskabet. Foto: Ritzau Scanpix.

Lønbudgettet har ofte været udpeget som Tottenhams største svaghed i forhold til at tiltrække de største stjerner udefra og holde på klubbens egne profiler.

Men nu, hvor klubben er rykket ind på den nye hjemmebane, der med 62.000 tilskuerpladser har plads til knap 26.000 flere end hedengangne White Hart Lane, og samtidig har givet billetpriserne et solidt nøk opad, kan der blive flere penge til spillerlønninger.

Se også: Ekspert om dansk stjerne: - Billigt grundlag

Se også: Eriksen i eksklusivt selskab

Se også: Eriksen historisk i Tottenham-festdag