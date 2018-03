Voldsomt angreb: Bayern-ikon ydmyger Guardiola i ny bog

Der er tale om en sønderlemmende kritik. Et verbalt angreb, der på papiret fremstår ligeså gennemtrængende, som den offensiv, Pep Guardiola i øjeblikket råder over i Manchester City.

I dette tilfælde er det dog den spanske manager, som selv står for skud.

Afsenderen er det forhenværende Bayern-ikon, klub-lægen Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, der i en ny selvbiografi tordner mod den karismatiske spanier.

Det fremgår ifølge Bild Zeitung, som bringer et udsnit af bogen, der er blevet citeret i flere internationale medier. Heriblandt engelske The Independent.

- Jeg anser Pep Guardiola for at være en person med lavt selvværd, der gør alt for at skjule det for andre. Han ser ud til at leve med en konstant frygt for at tabe magt og autoritet i højere grad end frygten for nederlag, skriver Müller-Wohlfahrt ifølge mediet.

Det to markante skikkelser var længe på kollisionskurs i den tyske storklub, og Guardiola blev direkte anført som årsagen til, at den tyske læge i 2015 valgte at stoppe i Bayern. Efter 38 års tro tjeneste.

Det skete i kølvandet på et Champions League-nederlag til FC Porto, hvor Guardiola efter kampen beklagede sig over trætte og skadede spillere. En udtalelse, som Müller-Wohlfahrt altså tog personligt.

- Efter Champions League-kampen mellem Bayern München og FC Porto blev vi fra den medicinske afdeling af uforklarlige grunde gjort ansvarlige for nederlaget, sagde Müller-Wohlfahrt i sin afskedssalut.

Og nu giver den 75-årige læge altså igen i den opsigtsvækkende selvbiografi, hvor det også fremgår, at Müller-Wohlfahrt følte sig udsat for verbale angreb fra den nuværende Manchester City-manager.

- Han var rasende hver gang, at en spiller måtte udgå med en skade, lyder det angiveligt i den nye bog.

Det kontroversielle forhold mellem Guardiola og Müller-Wohlfahrt stod måske allerklarest, da den spanske manager under en tysk pokalkamp mod Leverkusen valgte at klappe sarkastisk ud mod lægen på bænken.

Det skete, da forsvarsspilleren Mehdi Benatia måtte udgå med skade, hvilket gjorde det daværende lazaret i den sydtyske klub endnu større, end tilfældet allerede var.

Få uger senere forlod Müller-Wohlfahrt sin post, men gjorde dog kortvarigt comeback i klubben i slutningen af 2017.

