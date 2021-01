Ikke siden Liga Cup-titlen i 2008 har Tottenham vundet et trofæ. Nu er London-klubben to sejre fra at gentage bedriften.

Tottenham skal som storfavorit tirsdag hjemme møde danskerklubben Brentford fra den næstbedste engelske række i semifinalen i Liga Cuppen.

Vinder Tottenham den, så venter finalen i april mod vinderen af den anden semifinale mellem Manchester United og Manchester City, der spilles onsdag.

José Mourinho, som blev ansat som Tottenhams manager efter fyringen af Mauricio Pochettino i november 2019, har mest at tabe i tirsdagens kamp.

Det mener Morten Bruun, fodboldkommentator på Discovery.

- Det vil være voldsomt ødelæggende for Tottenham, hvis holdet ikke vinder. De har alt at tabe i den kamp. Hvis de kommer i finalen og taber til et af Manchester-holdene, så vil det være okay.

- Tottenham kan bare ikke leve med at tabe til Brentford. Det kan de sgu ikke. Det må de ikke, og det gør de heller ikke, vurderer Bruun.

Mourinho betragter tirsdagens semifinale som den vigtigste kamp i sin tid i klubben.

- Ja, det er den. Efter mere end et årti uden titler bliver alle turneringer mere vigtige. Og hvis vi vinder to kampe, vinder vi et trofæ.

- Det er min måde at se på tingene - især i en klub uden sølvtøj i mere end et årti, siger Mourinho ifølge AFP.

Liga Cuppen kan hjælpe, men er ikke nok for Tottenham, påpeger Bruun, der vurderer, at Mourinho skal vinde det engelske mesterskab for at blive populær.

- Mourinho får definitivt ikke vundet Tottenham-fansene over ved at vinde Liga Cuppen eller komme langt i Europa League.

- Det er via Premier League, at Mourinho skal overbevise sine kritikere om, at han er den rette mand, siger Bruun.

Han peger på, at mange Tottenham-fans ser Mourinho som mørkets fyrste, fordi portugiseren har et image, som er det modsatte af, hvad Tottenham står for.

- Jeg er ikke ovre i den grøft, hvor de største Tottenham-romantikere befinder sig. Pochettino havde det med at blive glorificeret, for det gik jo faktisk ret så dårligt over en temmelig lang periode, minder Bruun om.

- Den romantiske form for fodbold, som de spillede i mange år, indbragte dem ikke nogen resultater.

- Daniel Levy (klubformand, red.) overvejer overhovedet ikke at skifte Mourinho ud, for han skaffer holdet nogle resultater, fastslår Bruun.

Mourinho er efter en svær start begyndt at hente flere sejre på banen, og det hjælper på populariteten.

Fodboldspillet er måske blevet kedeligere, men i sidste ende handler det om at vinde og hente titler.

- De har ændret deres udtryk fra den gode tid under Pochettino. De har et mere defensivt udtryk.

- Det er ikke så attraktivt, som det var i de bedste perioder under Pochettino. Men de er sværere at nedbryde end under Pochettino, siger Bruun.

Mourinho, som personligt har vundet Liga Cuppen fire gange som manager, afviser at se længere frem end semifinalen.

- Jeg nægter at tale om finalen, fordi det kan være, at det er Brentford, som skal spille den og ikke os, siger Mourinho.

Tottenhams kamp mod Brentford spilles tirsdag aften klokken 20.45.