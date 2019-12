Vrager Danmarks næstdyreste: Klubskifte lurer

Jannik Vestergaard blev Danmarks dyreste fodboldspiller, da han i sommeren 2018 skiftede fra Borussia Mönchengladbach til Southampton i Premier League for små 190 mio. kr.

Men det danske forsvarsfyrtårn er denne sæson røget af holdet i det sydengelske.

Derfor mener medier i både England og Tyskland, at et skifte kan være under opsejling.

Mere konkret skriver Sky Sports i Tyskland, at Vestergaards tidligere arbejdsgiver Werder Bremen skulle være ganske interesseret i at genoptage samarbejdet med den danske landsholdsbobler, der var med som reserve under VM i 2018.

Jannik Vestergaard har i perioder fået stor ros i Southampton, men han er røget ud i kulden på det seneste. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Den danske landsholdsbobler Jannik Vestergaard (th) kan være på vej væk fra Southampton og retur til Bundesligaen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Jannik Vestergaard spillede med stor succes halvanden sæson i Werder Bremen fra 2015-2016, og den danske forsvarsspiller har i det hele taget et stort navn i Tyskland, efter det ligeledes er blevet til flere flotte sæsoner i Hoffenheim og Borussia Mönchengladbach i Bundesligaen.

I Bundesligaen huskes Jannik Vestergaard særligt for sit sit hovedspil, og han regnes for en af de mest målfarlige forsvarsspillere i ligaen. 14 mål scorede han i 185 kampe i Tysklands bedste fodboldrække.

Jannik Vestergaard havde stor succes i Bundesligaen. Her ses han i Gladbach-trøjen. Foto: Revierfoto/action press/REX

Jannik Vestergaard har ikke spillet for Southampton siden 1-2-nederlaget mod Everton 9. november.

Det betyder, at danskeren enten har været ude af truppen eller på bænken de seneste otte kampe i Premier League.

Det var et systemskifte fra manager Ralph Hasenhüttl, der kostede Vestergaard pladsen i forsvaret. For siden den østrigske chef skiftede fra tre mand i centerforsvaret til to har Hasenhüttl foretrukket Jack Stephens og Jan Bednarek.

Jannik Vestergaard har kontrakt med Southampton frem til 2022, og en for høj transfersum kan i sidste ende spænde ben for en transfer. Der er ingen meldinger om, hvor langt Werder Bremen er med interessen for danskeren.

