Vraget PL-stjerne smækker med døren: - Svært at have respekt

Gary Cahill er ved at afslutte sin karriere for Chelsea, og han er skuffet over træner Maurizio Sarri efter en skrækkelig sæson

Den 33-årige Chelsea-forsvarer Gary Cahill kommer med nogle kontante udmeldinger efter en hård sæson med meget tid på bænken, der har gjort, at han har mistet en del for holdets træner, Maurizio Sarri.

- Det gør det meget svært for mig at skulle have respekt for nogen, der ikke har respekteret, hvad flere af os spillere har vundet og gjort for holdet, fortæller Gary Cahill i et interview med The Telegraph.

Det er blevet til mange sæsoner for den aldrende fodboldspiller Gary Cahill. Foto: Peter Nicholls

Han er sat til at skulle forlade Vestlondon, når hans kontrakt udløber til sommer. Cahills har blot spillet 21 minutter i Premier League' i denne sæson inden sidste runde søndag.

Maurizio Sarri har forklaret, at Gary Cahill ikke længere er teknisk god nok til at være en af holdets startere. I stedet er Antonio Rudiger og David Luiz den italienske træners foretrukne i det centrale forsvar.

Den italienske træner ved en Europa League kamp i Frankfurt. Foto: Lee Smith

Det falder bestemt ikke i god jord hos forsvarsspilleren, der har været med til at vinde flere sæsoner med det engelske hold. Han udtaler også til The Telegraph, at han ønsker at slette og glemme en forfærdelig sæson med Sarri som træner fra sin hukommelse.

Det skyldes også, at Gary Cahill ikke føler, der er kommet en forklaring på den manglende spilletid.

- Hvis du ikke benytter dig af en spiller i to, tre eller fire kampe, så behøver du ikke at give en forklaring som træner, siger Gary Cahill og uddyber.

- Men hvis det sker otte eller ni gange, så er du nødt til at forklare situationen. Hvad sker der?, lyder det retorisk fra englænderen.

Men det har træneren ikke gjort, det gør situationen endnu værre for både Gary Cahill selv, men også for hans medspillere. Han mener, at der mangler respekt for deres tidligere præstationer på holdet.

Forsvarsspilleren bliver her hædret af sine medspillere i en Premiere League kamp mellem Chelsea og Watford. Foto: Ben Stansall

- Mit sidste minde vil blive sidste sæsons FA Cup-finale, fortæller Cahill yderligere.

Gary Cahill kom til klubben fra Bolton Wanderers tilbage i januar 2012 og har derudover spillet for Aston Villa på lejebasis hos Burnley samt hos Sheffield United i sin hjemby.

