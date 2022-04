Vred Chelsea-stjerne konfronterede fan

Det endte med en nedtur for Chelsea onsdag aften, hvor de tabte på Stamford Bridge til rivalerne Arsenal, og det var de blåklædte værters tredje hjemmebanenederlag i træk.

Efterfølgende lod det også til at gå anfører Cesar Azpilicueta på.

Chelsea-kaptajnen havnede således i en ophedet diskussion med en fan efter det skuffende nederlag, skriver flere engelske medier, ligesom blandt andre Sky Sports har delt videooptagelser af episoden.

Ifølge Daily Mail indikerede supporteren, at Chelsea skulle have vist mere hjerte i kampen, og det reagerede Cesar Azpilicueta kort på med nogle fagter, inden han så ud til at gå videre.

Så vendte den 32-årige spanier imidlertid pludseligt om og gik i retning af Chelsea-supporteren for at skælde ud. Det skyldtes muligvis, skriver Daily Mail, at supporteren klappede sarkastisk ad Cesar Azpilicueta.

Efterfølgende lod det imidlertid til, at tilskueren forsøgte at bilægge striden, og en konfrontation blev hurtigt nedtonet.

Thomas Tuchel, Chelseas manager, blev efter kampen spurgt ind til situationen, og han viste ikke mindst forståelse med den formentlig skuffede tilskuer.



- Jeg var ikke en del af det. Jeg så det, men ærligt talt kan jeg også forstå supporteren, siger den tyske manager.

Cesar Azpilicueta spillede selv en kamp med op- og nedture onsdag, hvor han både scorede, men også begik et straffespark.

Her kan du se klippet af situationen: